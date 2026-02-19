Dyson PencilWash: Kompakter Nassreiniger startet in den Handel

Der Haushaltsgerätehersteller Dyson erweitert sein Sortiment um einen neuen Nassreiniger. Der PencilWash ist ab sofort beim Hersteller ufn auf Amazon.de erhältlich und richtet sich an Haushalte, die ihre Hartböden in Eigenregiefeucht reinigen und dazu (noch) nicht auf einen Saugroboter vertrauen.

Das Gerät fällt durch einen sehr schlanken Aufbau und ein geringes Gewicht auf und knüpft optisch an den im Mai 2025 vorstellten PencilVac an. Mit 2,2 Kilogramm soll es sich leichter führen lassen als viele klassische Wischsauger. Der Griff misst 38 Millimeter im Durchmesser und erlaubt eine flache Bauweise, die das Reinigen unter niedrigen Möbeln erleichtert.

Der Hersteller setzt auf eine Kombination aus Befeuchten, mechanischer Reinigung und Absaugung. Dabei wird Schmutzwasser direkt aufgenommen, während die Reinigungsrolle kontinuierlich mit frischem Wasser versorgt wird. Ziel ist es, Rückstände und Feuchtigkeit auf dem Boden zu begrenzen und die Trocknungszeit zu verkürzen.

Reinigung mit frischem Wasser

Im Inneren arbeitet eine Mikrofaserrolle mit hoher Dichte, die laut Hersteller nasse und trockene Verschmutzungen gleichzeitig aufnehmen kann. Die Rolle wird während des Betriebs permanent gespült. Das verschmutzte Wasser wird in einen separaten Tank geleitet. Auf einen klassischen Filter verzichtet Dyson. Stattdessen trennt das System Frisch und Schmutzwasser konsequent. Das soll Ablagerungen im Gerät reduzieren und die Reinigung vereinfachen.

Die Wasserzufuhr lässt sich in zwei Stufen regeln. So kann die Bodenfeuchtigkeit an unterschiedliche Oberflächen angepasst werden. Der Frischwassertank fasst 300 Milliliter. Unter günstigen Bedingungen reicht diese Menge für eine Fläche von bis zu 100 Quadratmetern. Die Laufzeit des Akkus liegt bei maximal 30 Minuten. Ein Wechselakku ist optional erhältlich.

Flaches Design für Möbel und Kanten

Der PencilWash lässt sich bis zu 170 Grad abklappen und erreicht damit Bereiche unter Möbeln ab etwa 15 Zentimetern Höhe. Die Bauform erleichtert zudem das Reinigen entlang von Wänden und Sockelleisten. In der Hand liegt das Gewicht bei rund 380 Gramm, da der Motor im unteren Teil des Geräts sitzt.

Dyson bietet den Nassreiniger ab sofort zum Preis von 349 Euro an.