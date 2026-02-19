ifun.de — Apple News seit 2001. 45 752 Artikel

Bis zu 30 Minuten Laufzeit

Dyson PencilWash: Kompakter Nassreiniger startet in den Handel
Artikel auf Mastodon teilen.
7 Kommentare 7

Der Haushaltsgerätehersteller Dyson erweitert sein Sortiment um einen neuen Nassreiniger. Der PencilWash ist ab sofort beim Hersteller ufn auf Amazon.de erhältlich und richtet sich an Haushalte, die ihre Hartböden in Eigenregiefeucht reinigen und dazu (noch) nicht auf einen Saugroboter vertrauen.

WR04 A BLKBCOBLK 024 CMYK InUse CoffeeSpill CleanSweep Hand HighAngle A0 MIX 2500

Das Gerät fällt durch einen sehr schlanken Aufbau und ein geringes Gewicht auf und knüpft optisch an den im Mai 2025 vorstellten PencilVac an. Mit 2,2 Kilogramm soll es sich leichter führen lassen als viele klassische Wischsauger. Der Griff misst 38 Millimeter im Durchmesser und erlaubt eine flache Bauweise, die das Reinigen unter niedrigen Möbeln erleichtert.

Der Hersteller setzt auf eine Kombination aus Befeuchten, mechanischer Reinigung und Absaugung. Dabei wird Schmutzwasser direkt aufgenommen, während die Reinigungsrolle kontinuierlich mit frischem Wasser versorgt wird. Ziel ist es, Rückstände und Feuchtigkeit auf dem Boden zu begrenzen und die Trocknungszeit zu verkürzen.

WR04 A BLKBCOBLK 020 RGB InUse TiledFloor CoffeeStain CleanSweep WRH A2 MIX 2500

Reinigung mit frischem Wasser

Im Inneren arbeitet eine Mikrofaserrolle mit hoher Dichte, die laut Hersteller nasse und trockene Verschmutzungen gleichzeitig aufnehmen kann. Die Rolle wird während des Betriebs permanent gespült. Das verschmutzte Wasser wird in einen separaten Tank geleitet. Auf einen klassischen Filter verzichtet Dyson. Stattdessen trennt das System Frisch und Schmutzwasser konsequent. Das soll Ablagerungen im Gerät reduzieren und die Reinigung vereinfachen.

Die Wasserzufuhr lässt sich in zwei Stufen regeln. So kann die Bodenfeuchtigkeit an unterschiedliche Oberflächen angepasst werden. Der Frischwassertank fasst 300 Milliliter. Unter günstigen Bedingungen reicht diese Menge für eine Fläche von bis zu 100 Quadratmetern. Die Laufzeit des Akkus liegt bei maximal 30 Minuten. Ein Wechselakku ist optional erhältlich.

Flaches Design für Möbel und Kanten

Der PencilWash lässt sich bis zu 170 Grad abklappen und erreicht damit Bereiche unter Möbeln ab etwa 15 Zentimetern Höhe. Die Bauform erleichtert zudem das Reinigen entlang von Wänden und Sockelleisten. In der Hand liegt das Gewicht bei rund 380 Gramm, da der Motor im unteren Teil des Geräts sitzt.

Dyson bietet den Nassreiniger ab sofort zum Preis von 349 Euro an.

Produkthinweis
Dyson PencilWash™ Nass- und Trockenreiniger, Ultra-schlanker, Leichter Griff, Motorisierte Bürstenwalze, Hygienische... 349,00 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
19. Feb. 2026 um 12:50 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.752 weitere hätten wir noch.
    7 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Nie wieder Dyson. Bei unserem V12 Premium Staubsauger hat die Saugkrauft nach nur 2-3 Jahren rapide abgenommen. Aißerdem hat der Einschaltknopf eine Sollbruchstelle und das Ersatzteil, welches in der Bucht für 3 Euro zu haben ist, zu wechseln, ist eine Vollkatastrophe. Sind zu Tineco gewechselt und wunschlos glücklich. Kein Vergleich.

  • Mmh, zwar ganz teuer, eben Dyson. Aber eine Überlegung wäre es wert, besser als mit einem Wischmob durch die Wohnung zu wuseln.

  • Können moderne Wischroboter nicht das gleiche nur dass es dazu mich nicht braucht? Schön wär mal dazu ein Vergleich.

  • Habakuk Schmauch

    300 ml Frischwasser für 100 qm Boden? Haben die Entwickler ihre komplette Wohnung jemals mit einem Zahnputzbecher voll Wasser feucht gewischt?

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45752 Artikel in den vergangenen 8885 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven