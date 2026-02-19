Süchtig machende soziale Netzwerke
Kinder waren keine Zielgruppe: Zuckerberg weist Vorwürfe zurück
Im Prozess um mögliche Schäden durch soziale Netzwerke an jungen Nutzern hat Meta-Chef Mark Zuckerberg vor einem Gericht in Los Angeles zentrale Vorwürfe zurückgewiesen. Der Instagram-Mutterkonzern sehe Kinder unter 13 Jahren nicht als Zielgruppe und lasse diese Altersgruppe offiziell nicht zu.
Musste vor Gericht aussagen: Meta-CEO Mark Zuckerberg
Anlass des Verfahrens ist die Klage einer heute 20-jährigen Frau aus Kalifornien, die den Unternehmen vorwirft, sie bereits als Kind gezielt an soziale Medien gebunden und damit ihre psychische Gesundheit geschädigt zu haben. Neben Meta ist auch Google mit seiner Videoplattform YouTube beteiligt.
Interne Dokumente und Altersgrenzen
Im Zentrum der Befragung standen interne Unterlagen aus verschiedenen Jahren, die nahelegen, dass jüngere Nutzer für das Wachstum der Plattformen eine Rolle spielten. In Präsentationen und E Mails wurde unter anderem thematisiert, dass ein früher Einstieg die langfristige Nutzung begünstigt. Zuckerberg erklärte vor Gericht, diese Dokumente würden aus dem Zusammenhang gerissen. Zwar habe es Überlegungen gegeben, spezielle Angebote für jüngere Nutzer zu entwickeln, diese seien jedoch nicht umgesetzt worden.
Zugleich räumte er ein, dass Altersgrenzen technisch schwer durchzusetzen seien, da Nutzer ihr Geburtsdatum selbst angeben. Die Verantwortung für eine verlässliche Altersprüfung liege daher eher bei den Herstellern von Endgeräten und Betriebssystemen. Nach Angaben Zuckerbergs tragen Jugendliche zudem nur in sehr geringem Umfang zum Umsatz von Instagram bei.
Nutzungsdauer und Verantwortung der Plattformen
Ein weiterer Streitpunkt war die Frage, ob Meta gezielt auf eine möglichst lange Verweildauer der Nutzer hingearbeitet habe. Interne Zielmarken aus früheren Jahren sahen deutliche Steigerungen der täglichen Nutzungszeit vor. Zuckerberg sagte, solche Kennzahlen dienten der internen Einordnung und seien keine verbindlichen Vorgaben. Heute orientiere sich das Unternehmen stärker an der Qualität der Nutzungserfahrung. Eine längere Nutzung sei eher eine Folge davon, dass Nutzer das Angebot als hilfreich empfinden.
Der Prozess gilt als Musterfall für zahlreiche ähnliche Klagen in den USA. Familien, Schulen und Bundesstaaten werfen Social-Media-Konzernen vor, durch Gestaltung und Funktionsweise ihrer Angebote zur Verschärfung psychischer Probleme bei Jugendlichen beigetragen zu haben. Ein Urteil gegen Meta oder Google könnte die bisherige rechtliche Absicherung der Techkonzerne nachhaltig schwächen.
Wenn das nicht seine Zielgruppe war, kann er ja die Altersgrenze auf 16 Jahre setzen. Aber dann hätte er ja Millionen wenn nicht sogar Milliarden von Teilnehmern weniger.
In erster Linie ist die Verantwortung stets bei den Eltern! Mehr Regulierung für Meta ist aber auch nicht schlecht.
+1. Fehlt mit sehr oft in der Diskussion, dass Eltern hier auch eine Pflicht haben.
+1
Wer’s glaubt.
Natürlich ist das System darauf ausgelegt, den Nutzer zu halten. Aber bitte – welches Geschäftsmodell funktioniert denn nicht so? Da müsste man ja auch Netflix verklagen. Oder ein Hotel mit gutem Service. Oder Abos.
Außerdem gibt es die Eltern… wenn die Tochter zu lange am Handy ist – Handy weg. Die scheinen aber ja gar nicht eingegriffen zu haben und somit auch versagt zu haben.
„Social Media ab 16“ ist eine Idee – nur hat keiner einen sinnvollen Vorschlag gegeben, wie das umzusetzen ist. Da jetzt Meta verantwortlich zu machen, ist also nicht überlegt.
OpenAI will das Alter mittels FaceID verifizieren: ist eine Möglichkeit, nur dann schreit wieder jeder „Datenschutz“. Auch wenn Apple jetzt sagt, dass man das mittels Ausweis macht, würde jeder meckern. Da wurden wir also teilweise selbst in die Sackgasse reguliert.
Wenn der Zuck das sagt, dann ist das natürlich so.
Kann ich jetzt auch meinen Dealer verklagen…?