Kinder waren keine Zielgruppe: Zuckerberg weist Vorwürfe zurück

Im Prozess um mögliche Schäden durch soziale Netzwerke an jungen Nutzern hat Meta-Chef Mark Zuckerberg vor einem Gericht in Los Angeles zentrale Vorwürfe zurückgewiesen. Der Instagram-Mutterkonzern sehe Kinder unter 13 Jahren nicht als Zielgruppe und lasse diese Altersgruppe offiziell nicht zu.

Musste vor Gericht aussagen: Meta-CEO Mark Zuckerberg

Anlass des Verfahrens ist die Klage einer heute 20-jährigen Frau aus Kalifornien, die den Unternehmen vorwirft, sie bereits als Kind gezielt an soziale Medien gebunden und damit ihre psychische Gesundheit geschädigt zu haben. Neben Meta ist auch Google mit seiner Videoplattform YouTube beteiligt.

Interne Dokumente und Altersgrenzen

Im Zentrum der Befragung standen interne Unterlagen aus verschiedenen Jahren, die nahelegen, dass jüngere Nutzer für das Wachstum der Plattformen eine Rolle spielten. In Präsentationen und E Mails wurde unter anderem thematisiert, dass ein früher Einstieg die langfristige Nutzung begünstigt. Zuckerberg erklärte vor Gericht, diese Dokumente würden aus dem Zusammenhang gerissen. Zwar habe es Überlegungen gegeben, spezielle Angebote für jüngere Nutzer zu entwickeln, diese seien jedoch nicht umgesetzt worden.

Zugleich räumte er ein, dass Altersgrenzen technisch schwer durchzusetzen seien, da Nutzer ihr Geburtsdatum selbst angeben. Die Verantwortung für eine verlässliche Altersprüfung liege daher eher bei den Herstellern von Endgeräten und Betriebssystemen. Nach Angaben Zuckerbergs tragen Jugendliche zudem nur in sehr geringem Umfang zum Umsatz von Instagram bei.

Nutzungsdauer und Verantwortung der Plattformen

Ein weiterer Streitpunkt war die Frage, ob Meta gezielt auf eine möglichst lange Verweildauer der Nutzer hingearbeitet habe. Interne Zielmarken aus früheren Jahren sahen deutliche Steigerungen der täglichen Nutzungszeit vor. Zuckerberg sagte, solche Kennzahlen dienten der internen Einordnung und seien keine verbindlichen Vorgaben. Heute orientiere sich das Unternehmen stärker an der Qualität der Nutzungserfahrung. Eine längere Nutzung sei eher eine Folge davon, dass Nutzer das Angebot als hilfreich empfinden.

Der Prozess gilt als Musterfall für zahlreiche ähnliche Klagen in den USA. Familien, Schulen und Bundesstaaten werfen Social-Media-Konzernen vor, durch Gestaltung und Funktionsweise ihrer Angebote zur Verschärfung psychischer Probleme bei Jugendlichen beigetragen zu haben. Ein Urteil gegen Meta oder Google könnte die bisherige rechtliche Absicherung der Techkonzerne nachhaltig schwächen.