Satechi bringt Thunderbolt-5-Dock in Mac-mini-Optik

Beim Blick auf die neueste Docking-Station von Satechi könnte man sich beinahe fragen, was das für ein schräger Mac-mini-Hack ist. Das aus unserer Sicht nicht gerade schöne Firmenlogo auf der Oberseite macht allerdings schnell klar, dass es sich dabei um ein Zubehör für den Apple-Rechner handelt.

Das neue Thunderbolt 5 CubeDock von Satechi hat mit 12,7 × 12,7 Zentimetern exakt die gleiche Grundfläche wie das aktuelle Modell des Apple-Rechners, bietet allerdings ein deutliches Plus an Anschlüssen und Optionen. Allem voran ist dabei zu erwähnen, dass sich im Inneren des Satechi-Docks auch eine SSD als Speicherweiterung unterbringen lässt.

Aktive Kühlung für höhere Leistung

Der Satechi-Würfel unterstützt SSD-Module vom Typ M.2 NVMe in den Längen 2230, 2242, 2260 und 2280 und verspricht bei deren Nutzung eine maximale Datenrate von 6.000 MB/s. Für die für den Hochleistungsbetrieb nötige Kühlung soll ein integrierter Lüfter sorgen, der laut Hersteller flüsterleise arbeitet und für den Dauerbetrieb ausgelegt ist.

Anschlussseitig nennen die technischen Spezifikationen einmal Thunderbolt 5 als Upstream und drei Thunderbolt-5-Anschlüsse für weitere Geräte. Zudem stehen auf der Rückseite noch jeweils ein Anschluss für USB-C und USB-A sowie eine 2,5-Gigabit-Ethernetbuchse bereit. An der Front hat Satechi ebenfalls je eine Buchse für USB-A und USB-C sowie zusätzlich Lesegeräte für Speicherkarten im Format SD und microSD sowie einen 3,5-Millimeter-Audioanschluss platziert.

Ergänzung für MacBooks und Desktop-Macs

Als Zielgruppe für das Thunderbolt 5 CubeDock definiert Satechi vor allem Mac-Besitzer im Audio- und Videobereich, die zugleich hohe Leistungsanforderungen haben und erweiterte Speicherkapazitäten benötigen. Die Optik des Geräts soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Hersteller das Dock auch als hervorragende Ergänzung zu einem MacBook oder iMac sieht.

Details und Preise zur Verfügbarkeit in Europa liegen bislang noch nicht vor. In den USA bietet Satechi das neue Dock zum Preis von 399 Dollar an. Frühzeitige Besteller erhalten 20 Prozent Rabatt und die Auslieferung soll im März beginnen.