Satechi bringt kompaktes Gehäuse für M.2-SSDs auf den Markt

Generell ist der Markt an externen Gehäusen für den Anschluss von M.2-SSD-Laufwerken über USB-C mittlerweile groß. Die Preisspanne ist dementsprechend breit und neben namhaften Herstellen finden sich auch etliche No-Name-Produkte auf dem Markt. Mangels eigener Erfahrungswerte können wir hier keine Empfehlung beisteuern, wenn ihr dergleichen zufrieden verwendet, hinterlasst gerne eine Notiz in den Kommentaren.

Der Hersteller hat das externe Gehäuse so konzipiert, dass es sich zum Einsetzen oder Wechseln der Speicherbausteine nach dem Entriegeln mittels eines kleinen Schiebers einfach öffnen lässt. Die Hülle ist zudem so gefertigt, dass sie gleichermaßen Schutz vor Stoß- und Sturzschäden bietet wie auch für ausreichende Wärmeableitung sorgt.

Insert

You are going to send email to