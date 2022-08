Plex Kontodatenbank gehackt: Nutzer sollen neue Passwörter vergeben

Die Macher der Medienverwaltungs-Software Plex gehen davon aus, dass Hacker in den Besitz von Nutzerdaten gekommen sind. In einem Rundschreiben an Kunden teilt das Unternehmen mit, dass laut bisherigem Kenntnisstand Unbefugte Zugriff auf persönliche Daten wie E-Mail-Adressen, Nutzernamen und verschlüsselte Passwörter hatten.

