Satechi-Accessoires werden bunter: M1-Maus bereits erhältlich

Satechi gehört zu den hochpreisigeren Anbietern von Mac-Accessoires, bietet in Sachen Peripheriegeräte dafür aber auch ganz ordentliche Qualität und wertige Materialien an.

Wir nutzen vom Satechi unter anderem eine Maus am MacBook Air, diesen iMac-Untersetzer mit integriertem USB-C-Hub und eine Tastatur und haben keinen Anlass uns hier zu beschweren.

Jetzt hat Satechi die Ausweitung des eigenen Zubehör-Programms angekündigt und informiert darüber, dass mehrere Geräte des aktuellen Lineups demnächst auch in einer blauen Ausführung angeboten werden sollen. Dazu gehören die drahtlose M1-Maus, der klappbare R1 iPad-Ständer aus Aluminium, das USB-C Combo-Hub mit drei USB-A-Ports und zwei Karten-Steckplätzen, sowie die Öko-Leder-Schreibtischunterlage.

Apropos Schreibtischunterlage

Mit der Satechi-Schreibtischunterlage haben wir noch keine Erfahrungen gesammelt, können allen Mitlesern allerdings wärmstens die Nutzung einer schnittfesten 60 cm x 90 cm Schneidematte empfehlen.

Seit so eine hier den Holztisch ziert, werden neue Briefe gerne auch mal mit dem Cutter geöffnet. Kaffee-Tassen in Rechnernähe abgestellt und Kugelschreiber ohne schlechtes Gewissen fest aufgedrückt. Kurz: Die Schneidematte als Schreibtischunterlage war aus der Not geboren, erwies sich dann jedoch als Offenbarung und wird inzwischen allen Gästen empfohlen, die sich dem Schreibtisch fragend nähern.

M1 Maus bereits in fünf Farben verfügbar

Zurück zu Satechi. Wann die genannten Geräte alle auch in Deutschland in den neuen Farbvarianten bereitstehen werden ist aktuell noch unklar. Momentan wird ausschließlich die Bluetooth-Maus M1 in blau angeboten.

Diese kostet regulär 34,99 Euro und kann zudem auch in Gold, Roségold, Silber und Spacegrau geordert werden. Geladen wird die Maus per USB-C-Kabel, integriert ein Bluetooth 4.0-Modul und ein angenehm griffiges Mausrad.