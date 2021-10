Sachenfinder Tile: Neuer Ultra-Breitband-Tracker, alte Tracker aufgefrischt

Auch zu den vorhandenen Sachenfindern von Tile gibt es Neuigkeiten zu vermelden. So hat der leistungsstärkste Tracker von Tile, der 34,99 Euro teure Tile Pro, ein neues Aussehen spendiert bekommen und wurde für den Einsatz am Schlüsselbund optimiert.

Heute nun hat Tile eine neue Produktreihe im eigenen Lienup angekündigt und mit dem Tile Ultra einen Ultra-Breitband-Tracker präsentiert, der das Auffinden von verloren gegangenen Gegenständen deutlich verbessern soll. Wie bei Apples AirTags wird es auch beim Einsatz der Tile Ultra möglich sein, diese per „Point and Locate“-Funktion zu lokalisieren.

