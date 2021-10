AVM: FRITZ!Repeater 1200 AX unterstützt Wi-Fi 6

Der FRITZ!Repeater 1200 AX verfügt zudem über einen Gigabit-Ethernet-Anschluss für die Anbindung per Kabel oder den direkten Anschluss von Geräten. Als unverbindliche Preisempfehlung nennt der Hersteller 89 Euro. Der neue Repeater soll hierzulande im November in den Handel kommen und Besitzer einer FRITZ!Box dabei unterstützen, die WLAN-Reichweite zu Erhöhen oder die Abdeckung im Haus zu verbessern.

Mit der neuen AX-Version sollen sich dem Hersteller zufolge dann auch Übertragungsraten von bis zu 3.000 MBit/s realisieren lassen. Das satte Plus an Geschwindigkeit gegenüber dem mit maximal 866 MBit/s ausgeschriebenen Vorgänger verdankt der FRITZ!Repeater 1200 AX der Integration des neuen Standards Wi-Fi 6. Damit verbunden sei auch eine bessere Aufteilung der zur Verfügung stehende Bandbreite möglich, wovon am Ende auch ältere Geräte ohne Unterstützung von Wi-Fi 6 profitieren könnten.

Insert

You are going to send email to