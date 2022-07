Samsung und Philips Hue: „Ambilight“ kommt nur für Audio-Inhalte

Eure Wohnzimmerbeleuchtung von Philips Hue lässt sich in Verbindung mit neuen SmartThings-Fernsehern von Samsung wohl bald schon ohne weiteres Zubehör als animierte Stimmungsbeleuchtung verwenden. Allerdings nicht, wie vielerorts berichtet, als „Ambilight“ passend zu TV-Inhalten, sondern lediglich in Verbindung mit über die TV-Geräte wiedergegebene Musik.

