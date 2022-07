OmniFocus lässt sich jetzt auch per Sprache steuern

Die Projekt- und Aufgabenverwaltung OmniFocus lässt sich jetzt mit Sprachbefehlen steuern. Die Entwickler haben Apples mit macOS Monterey und iOS 15 verfügbare Sprachsteuerung „Voice Control“ auf dem Mac und auf iOS-Geräten in die neueste Version ihrer Anwendung integriert.

Während langjährige Nutzer von OmniFocus bereits auf das nächste große Update auf Version 4 warten, haben die Entwickler die Sprachsteuerung quasi nebenbei mit der jetzt verfügbaren Version 3.13 ihrer Apps veröffentlicht. Die Erweiterung ist ein Teil der Bestrebungen der Entwickler, die hauseigenen Apps mit möglichst umfangreichen Automatisierungsoptionen auszustatten. Weiterführende Informationen diesbezüglich finden sich dementsprechend auf dem Support-Portal Omni-Automation.com.

In Verbindung mit den neuen Automatisierungsoptionen sollen sich sämtliche grundlegenden Funktionen von OmniFocus auch per Sprachbefehl ausführen lassen. Auf diese Weise soll eine möglichst flexible und an den Bedarf und die äußeren Umstände angepasste Nutzung der Anwendung ermöglicht werden.

„Getting Things Done“ soll Planungschaos vermeiden

OmniFocus lässt sich kostenlos laden und ausprobieren. Die App präsentiert sich als leistungsfähige Software für die Aufgabenverwaltung und das Projektmanagement und orientiert sich zu weiten Teilen am Getting-Things-Done-Prinzip. Dabei will OmniFocus seine Nutzer beispielsweise dahingehend unterstützen, die wichtigsten Aufgaben mit Vorrang zu erledigen und stets alle anstehenden Tätigkeiten im Fokus zu haben. Wöchentliche Berichte sollen beispielsweise dafür sorgen, dass man trotz all der von der App versprochenen Erleichterungen nie den Überblick verliert.

Bei Gefallen stehen verschiedene Optionen zum Kauf oder der Nutzung im Rahmen eines Abonnements zur Verfügung. Die aktuelle Version 3 wäre beispielsweise für 49,99 Euro als Standard- beziehungsweise 99,99 Euro in der Pro-Version zum Kauf erhältlich, im Abo ist OmniFocus zum Monatspreis von 10,99 Euro oder für 109,99 Euro im Jahr erhältlich.