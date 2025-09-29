ifun.de — Apple News seit 2001. 44 722 Artikel

LoveFrom kooperiert mit BALMUDA

Sailing Lantern: Jony Ives maritime Designlaterne kostet fast 5.000 Dollar
Artikel auf Mastodon teilen.
13 Kommentare 13

Apples ehemaliger Chefdesigner Jony Ive und sein Designstudio LoveFrom haben gemeinsam mit dem japanischen Hersteller BALMUDA eine neue Beleuchtungslösung für Segler und Yachtbesitzer präsentiert.
Design Laterne

Limitierte Auflage von 1.000 Stück

Die „Sailing Lantern“ orientiert sich optisch an klassischen Schiffslaternen, setzt jedoch auf moderne Materialien und LED-Technik. Laut den namhaften Gestaltern wurde das Produkt speziell für maritime Bedingungen konzipiert. Es soll widerstandsfähig gegen Salz, Sonne und Öl sein und sich auch nach Jahren noch warten und reparieren lassen. Die Laterne erscheint in einer limitierten Auflage von 1.000 Stück.

Das Gehäuse besteht aus präzisionsgefrästem Edelstahl, der poliert und zusätzlich elektrobeschichtet wurde, um Korrosion zu vermeiden. Die Glaslinse ist präzisionsgeschliffen und poliert, um eine gleichmäßige Lichtverteilung zu erreichen. Ein Trageriemen aus strapazierfähigem Polyester ist so konstruiert, dass er Meerwasser und UV-Strahlung standhält. Alle Komponenten lassen sich am Ende der Nutzungsdauer auseinandernehmen und recyceln.

Segel Laterne Lovefrom

Steuerung und technische Details

Die Beleuchtung wird über zwei LEDs erzeugt, deren Helligkeit und Farbtemperatur stufenlos über ein Drehrad geregelt werden können. Nutzer können so zwischen kühlerem und wärmerem Licht wählen. Die Lichtcharakteristik ist an den Schein einer Flamme angelehnt, arbeitet jedoch mit einer wiederaufladbaren Batterie und digitaler Steuerung. Mit Energie versorgt wird die Laterne über einen integrierten Akku, genaue Laufzeiten gibt der Hersteller nicht an.

Die „Sailing Lantern“ misst rund 18 Zentimeter in der Höhe und wiegt etwa 1,5 Kilogramm. Zum Lieferumfang gehören neben der Leuchte selbst eine Kurzanleitung und ein Reinigungstuch. Der Preis liegt bei 4.800 US-Dollar. Verkauft wird das Modell zunächst in ausgewählten Geschäften in Japan sowie in einem Flagship-Store in Brooklyn, New York. Weitere Verkaufsstellen sollen folgen.
29. Sep. 2025 um 14:27 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 44.722 weitere hätten wir noch.
    13 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Also, Produkte für den maritimen Zweck waren ja schon immer teurer, in der Regel den hochwertigeren Materialien geschuldet, aber das Teil ist schon recht ambitioniert. Kann mir aber auch nicht vorstellen, das jemals so eine Lampe wirklich dem rauhen Alltag auf See ausgesetzt wird. Die werden mit Sicherheit als Designobjekte zu Hause präsentiert.

  • Vielen Dank für die info

    Habe für meinen Freund Brock Kentman und für
    Mich jeweils 5 bestellt

  • Vielen Dank für
    Die info
    Hab für
    Meinen Freund Brock Kentman und mich je 5 Stück bestellt

  • Gibt’s demnächst bestimmt für 7,24 € bei temu haha obwohl ich dort noch nie was bestellt habe

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44722 Artikel in den vergangenen 8742 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven