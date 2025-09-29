Sailing Lantern: Jony Ives maritime Designlaterne kostet fast 5.000 Dollar

Apples ehemaliger Chefdesigner Jony Ive und sein Designstudio LoveFrom haben gemeinsam mit dem japanischen Hersteller BALMUDA eine neue Beleuchtungslösung für Segler und Yachtbesitzer präsentiert.



Limitierte Auflage von 1.000 Stück

Die „Sailing Lantern“ orientiert sich optisch an klassischen Schiffslaternen, setzt jedoch auf moderne Materialien und LED-Technik. Laut den namhaften Gestaltern wurde das Produkt speziell für maritime Bedingungen konzipiert. Es soll widerstandsfähig gegen Salz, Sonne und Öl sein und sich auch nach Jahren noch warten und reparieren lassen. Die Laterne erscheint in einer limitierten Auflage von 1.000 Stück.

Das Gehäuse besteht aus präzisionsgefrästem Edelstahl, der poliert und zusätzlich elektrobeschichtet wurde, um Korrosion zu vermeiden. Die Glaslinse ist präzisionsgeschliffen und poliert, um eine gleichmäßige Lichtverteilung zu erreichen. Ein Trageriemen aus strapazierfähigem Polyester ist so konstruiert, dass er Meerwasser und UV-Strahlung standhält. Alle Komponenten lassen sich am Ende der Nutzungsdauer auseinandernehmen und recyceln.

Steuerung und technische Details

Die Beleuchtung wird über zwei LEDs erzeugt, deren Helligkeit und Farbtemperatur stufenlos über ein Drehrad geregelt werden können. Nutzer können so zwischen kühlerem und wärmerem Licht wählen. Die Lichtcharakteristik ist an den Schein einer Flamme angelehnt, arbeitet jedoch mit einer wiederaufladbaren Batterie und digitaler Steuerung. Mit Energie versorgt wird die Laterne über einen integrierten Akku, genaue Laufzeiten gibt der Hersteller nicht an.

Die „Sailing Lantern“ misst rund 18 Zentimeter in der Höhe und wiegt etwa 1,5 Kilogramm. Zum Lieferumfang gehören neben der Leuchte selbst eine Kurzanleitung und ein Reinigungstuch. Der Preis liegt bei 4.800 US-Dollar. Verkauft wird das Modell zunächst in ausgewählten Geschäften in Japan sowie in einem Flagship-Store in Brooklyn, New York. Weitere Verkaufsstellen sollen folgen.