iPad als Bilderrahmen: App bringt die alte Standardfunktion zurück

In den Anfangszeiten des iPad war die Möglichkeit, das Apple-Tablet als digitalen Bilderrahmen zu verwenden, fest in das Betriebssystem des iPad integriert. Apple hatte hierfür sogar eine spezielle Taste in den Sperrbildschirm der Geräte integriert.

Mit iOS 7 wurde diese Funktion vor nunmehr 12 Jahren ersatzlos gestrichen. Wer das iPad weiterhin auch als digitalen Bilderrahmen verwenden will, ist auf die von externen Entwicklern angebotenen Lösungen angewiesen. Die Apple-Entscheidung gegen diese Funktion ist nur bedingt nachvollziehbar. Insbesondere älteren iPad-Modellen kann man auf diese Weise einer sinnvollen Zweitnutzung unterziehen.

Mit seiner App Digitaler Bilderrahmen bietet der Entwickler Robin Schönwald eine solche Lösung an. Die Anwendung ist erst seit Anfang dieses Jahres erhältlich und wurde jetzt mit verschiedenen Verbesserungen und für iOS 26 optimiert in Version 2.0 bereitgestellt. Schönwald hat die Bilderrahmen-App seinen Worten zufolge vor allem deshalb programmiert, weil er selbst ein altes iPad auf diese Weise weiterverwenden wollte und bei seiner Suche im App Store nur Anwendungen mit Abo-Modellen und teuren In-App-Käufen gefunden hat.

Die Bilderrahmen-App von Schönwald ist als Einmalkauf zum Preis von 2,99 Euro erhältlich und verzichtet sowohl auf Werbung wie auf sonstige kostenpflichtige Zusatzangebote. Man hat die Möglichkeit, für die Darstellung eines oder mehrerer Alben aus seiner Fotomediathek auszuwählen, dabei werden auch geteilte Alben unterstützt. Die Bilder können nacheinander oder in zufälliger Reihenfolge dargestellt werden.

Flexibel konfigurierbar

Die jeweilige Anzeigedauer ist zwischen fünf und zwölf Sekunden frei wählbar, zudem stehen individuelle Einstellungen für die Anzeige im Hoch- oder Querformat sowie weitere Darstellungsoptionen zur Verfügung. Beispielsweise lässt sich die aktuelle Uhrzeit einbinden, man kann animierte Live-Fotos darstellen, zwischen verschiedenen Übergangseffekten wählen oder mithilfe von Wischgesten auch manuell zwischen den einzelnen Bildern wechseln.

Als Mindestvoraussetzung wird iOS 17.5 sowie ein iPhone oder iPad ab 2017/2018 benötigt. Als Grund nennt der Entwickler, dass seine App die neueste Version von Apples Programmiersprache Swift und die aktuellsten Programmbibliotheken unterstützt, um eine zügige Weiterentwicklung zu ermöglichen. Weitere Informationen und eine ausführliche Anleitung finden sich hier beim Entwickler.