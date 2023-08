Safari: Tastendruck verhindert das erneute Öffnen von Fenstern

Mit der oben genannten Systemeinstellung „Fenster beim Beenden einer App schließen“ legt man grundsätzlich die persönlich bevorzugte Arbeitsweise fest. Besonders präsent zeigt sich die Vorgabe auch im Zusammenhang mit Apps wie Pages oder Numbers. Wer hier gerne bei jedem Programmstart mit einem Auswahlfenster und der Möglichkeit, ein neues Dokument zu öffnen begrüßt werden will, muss dafür sorgen, dass sämtliche Fenster stets beim Beenden der jeweiligen App geschlossen werden. Arbeitet man überwiegend mit den gleichen oder nur wenigen verschiedenen Dokumenten, so kann das automatische Öffnen der zuletzt genutzten Dateien durchaus seine Vorteile haben.

Generell habt ihr aber auch die Möglichkeit, das automatische Öffnen der zuletzt in Safari geöffneten Fenster und Tabs grundsätzlich zu verhindern. Die entsprechende Einstellung findet ihr in den Systemeinstellungen im Bereich „Schreibtisch & Dock“. Wenn ihr hier den Schalter „Fenster beim Beenden einer App schließen“ aktiviert, werden geöffnete Dokumente und Fenster beim nächsten Öffnen von Safari und auch in allen anderen Apps nicht wiederhergestellt.

Hält man die Umschalttaste gedrückt, während Safari gestartet wird, so verhindert man, dass die Fenster der letzten Sitzung erneut geöffnet werden, auch wenn dies über die Systemeinstellungen so vorgesehen ist.

Insert

You are going to send email to