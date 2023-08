macOS Sonoma und neue Macs für Oktober erwartet

Während wir mehr oder weniger sicher davon ausgehen dürften, dass es es nur noch zwei Wochen dauert, bis wir – wohl am 12. September – die neuen iPhone-Modelle zu Gesicht bekommen, ist die Frage ob und wann wir in diesem Jahr auch noch neue Macs sehen, weitgehend offen. Und obendrauf steht ja auch noch die Freigabe von macOS 14 Sonoma auf Apples To-do-Liste.

Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass Apple iOS 17 und macOS 14 Sonoma gleichzeitig Mitte September veröffentlicht. Vielmehr dürfte es wieder so laufen, dass Apple im September das iPhone und die Apple Watch in den Vordergrund stellt, und der Mac beziehungsweise dessen Betriebssystem dann mit etwas Abstand im Oktober seinen Auftritt hat.

Der mit guten Verbindungen zu Apple ausgestattete und für Bloomberg tätige Autor Mark Gurman bestätigt dies mehr oder weniger auch in seinem neuesten Newsletter an Abonnenten. Er habe gehört, dass für Oktober ein weiterer Produktstart geplant sei. Dabei handle es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die ersten Apple-Rechner mit M3-Prozessoren. Allerdings sei unklar, ob dies tatsächlich in Form eines weiteren Apple-Events erfolge, oder Apple die neuen Rechner lediglich per Pressemitteilung vorstelle.

Kommt im Oktober der iMac 24“ mit M3-Prozessor

In jedem Fall darf man davon ausgehen, dass damit korrespondierend dann auch die Freigabe von macOS 14 Sonoma ansteht. Überraschen dürfen wir uns dagegen davon lassen, welche Mac-Modelle Apple in diesem Jahr tatsächlich noch aktualisiert.

Wir sollten beim Gedanken daran nicht vergessen, dass wir in diesem Jahr schon eine ganze Reihe von neuen und mit M2-Prozessoren ausgestatteten Mac-Modellen gesehen haben. Falls Apple das kleine MacBook Pro mit 13 Zoll Bildschirmgröße fortführt, wäre dieses zuletzt im Juni vergangenen Jahres aktualisierte Modell wohl eher an der Reihe, das die neueren Modelle aus diesem Jahr. Fast schon überfällig ist zudem der iMac mit 24 Zoll Bildschirmgröße, den Apple seit seiner Markteinführung mit einem M1-Prozessor an Bord im Mac 2021 nicht mehr angerührt hat.