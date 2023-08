Purifier Big+Quiet: Neues Luftreiniger-Monstrum von Dyson

Dyson war ja einer der ersten Anbieter von Luftreinigern mit App-Anbindung auf dem Markt. Über die Jahre hinweg hat das Unternehmen diese Produktlinie stetig ausgebaut und inzwischen auch Geräte im Programm, die wie das neue Modell auch in der Lage sind, das als krebserregend geltende Formaldehyd zu zerstören und in seine für sich ungefährlichen Bestandteile Wasser und CO2 zu zerlegen.

Mit dem Purifier Big+Quiet Formaldehyde will Dyson eine effektive Luftreinigung auch in größeren Räumen mit bis zu 100 Quadratmetern Fläche ermöglichen. Über die Optik des neuen Geräts lässt sich streiten, auf jeden Fall verspricht der Hersteller hier eine mit minimaler Geräuschbelästigung verbundene und dementsprechend besonders auch für Wohnräume geeignete Lösung.

Insert

You are going to send email to