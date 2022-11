Safari: ProMotion muss auch unter Ventura manuell aktiviert werden

ifun.de-Leser Frank macht uns darauf aufmerksam, dass Apple die ProMotion-Unterstützung in Safari und damit verbunden die Möglichkeit zur Anzeige von Bildwiederholraten bis zu 120 Hz auch unter macOS Ventura nicht automatisch aktiviert hat. Wer von der besonders hochwertigen Bildschirmdarstellung profitieren will, muss wie dies bereits unter macOS Monterey nötig war, einen Ausflug in die Entwickler-Einstellungen von Safari machen.

Apple bewirbt beispielsweise das MacBook Pro mit 14 oder 16 Zoll Bildschirmgröße aktiv damit, dass diese Geräte mit ProMotion-Technologie ausgestattet und daher in der Lage sind, Inhalte wie Webseiten oder Spiele extrem flüssig und reaktionsschnell mit Bildraten von bis zu 120 Hz anzuzeigen. Die Technologie soll sich dabei automatisch an die Inhalte anpassen und so dafür sorgen, dass der mit der Anzeige verbundene Energieverbrauch möglichst gering gehalten wird.

Entwickler-Einstellung begrenzt auf 60 fps

Eine versteckte Einstellung sorgt allerdings dafür, dass der Apple-Browser Safari diese Option zunächst einmal schlichtweg ignoriert und Wiederholraten um die 60 Bilder pro Sekunde bevorzugt. Um die volle Bildschirmleistung zu aktiveren, muss man daher zunächst in den erweiterten Safari-Einstellungen das Menü „Entwickler“ aktivieren und dann in dem nun über die Menüleiste verfügbaren gleichnamigen Menüeintrag im Bereich „experimentelle Funktionen“den Haken bei „Prefer Page Rendering Updates near 60fps“ entfernen.

Wenngleich es sicher hilfreich ist, um diesen Umstand zu wissen, sollte in der Regel die Standardeinstellung mit 60 Bildern pro Sekunde ganz und gar ausreichend sein. Auf der Webseite UFO Test habt ihr die Möglichkeit, nicht nur die aktuell von eurer Safari-Installation unterstützte Bildwiederholrate anzuzeigen, sondern auch einen Eindruck vom Unterschied zwischen der Darstellung mit 60 oder 120 Bilder pro Sekunde zu erhalten.

Die Safari-Einstellung ist nicht mit der allgemeinen ProMotion-Monitoreinstellung zu verwechseln, die dafür sorgt, dass sich die Bildschirmdarstellung generell an die Bildinhalte anpasst.