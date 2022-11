Amazon Freevee jetzt auch auf Android-TV-Fernsehern

Freevee ist der kostenlose und werbefinanzierte Streamingdienst von Amazon, der mit einem stetig wachsenden Angebot und teils auch Original-Produktionen punkten will. Über die November-Neuzugänge bei Freevee haben wir hier berichtet . Unter anderem laufen hier in diesem Monat mit Judy Justice und Fair Trade zwei neue Originals-Serien an.

Insert

You are going to send email to