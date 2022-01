Safari-Erweiterung Hover: Auto-Vorschau für Bilder, Links und GIFs

Neben Grafiken lädt Hover auch YouTube-Links in einem Vorschau-Fenster und unterstützt mehrere Tastaturkurzbefehle. So lassen sich die angezeigten Vorschau-Fenster per Tastatur rotieren, spiegeln, in neuen Tabs öffnen und bei Bedarf auch sichern. Die Hover-Erweiterung funktioniert ausschließlich auf dem Mac und kann auf Apples Mobilgeräten nicht installiert werden.

Damit euch Hover nach der Installation nicht aus dem Ruder läuft, lässt sich die Safari-Erweiterung granular konfigurieren. So könnt ihr in den Einstellungen des Plugins einzelne Webseiten notieren, die von der automatischen Vorschau ausgenommen sein sollen.

Wird dieser nach der Freigabe der Safari-Erweiterung über Bildern, über bestimmten Links und über animierten Grafiken platziert, werden diese automatisch auf die aktuelle Größe des Browser-Fensters vergrößert bzw. in einem Preview-Fenster engezeigt. Vorschau-Bilder lassen sich so ohne einen zusätzlichen Klick hochskalieren.

