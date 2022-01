Mehr als nur DVD-Ripper: HandBrake in neuer Ausgabe verfügbar

In der Warteschlange gibt es neue Tasten zum Sortieren der abzuarbeitenden Einträge, zudem wurde die deutsche Programm-Übersetzung aktualisiert. Ein ordentliches Wartungsupdate also für einen langjährigen Mac-Begleiter, das hier zum Download im DMG-Format bereitgestellt wird.

Seit wenigen Stunden liegt HandBrake jetzt in Version 1.5 vor und setzt zur Installation fortan mindestens macOS 10.13 High Sierra voraus. Neu in der aktuellen Version sind mehrere Fehlerbehebungen, die unter anderem die automatische Benennung von Dateien korrigieren und einen Bug beseitigen, der dafür sorgen konnte, dass die Encodierung nicht auf den Performance-Kernen aktueller Mac-Prozessoren, sondern auf den Effizienz-Kernen abgearbeitet wurden.

Hier bietet sich HandBrake als solider Allrounder an, der mit einer vollständig deutschen Benutzeroberfläche auftritt, einfach zu verstehen ist, aber dennoch so viele Stellschräubchen mitbringt, dass auch Experten auf ihre Kosten kommen.

Inzwischen hat HandBrake an Relevanz eingebüßt, wird aber immer noch weiterentwickelt und ist auch 2020 noch längst nicht abgeschrieben. So lässt sich die HandBrake-Applikation auch ganz ohne DVDs als Video-Encoder für vorhandene Videodateien nutzen, die in andere Formate gebracht, um Ton- und Untertitelspuren ergänzt, skaliert oder um Kapitel erweitert werden sollen.

