Safari auf dem Mac: Pop-up-Fenster für bestimmte Seiten zulassen

In alten Safari-Tagen konnte man den integrierten Pop-up-Blocker noch mit dem Tastenkürzel Apfel-K mal eben an- oder ausschalten. Mittlerweile sind die zugehörigen Einstellungen grundsätzlich umfassender, aber auch tiefer vergraben und finden sich als separater Menüpunkt im Bereich „Websites“ der Safari-Einstellungen.

Unerwünschte Pop-up-Fenster sind beim Surfen im Internet heute glücklicherweise weitaus weniger ein Problem, als in der Vergangenheit. Diese positive Entwicklung hat man wohl in besonderem Maß auch der Tatsache zu verdanken, dass moderne Browser mit entsprechenden Abwehrmaßnahme ausgerüstet sind.

