Privatsphäre im Internet: Apples iCloud Privat-Relay erklärt

Direkt betroffen sind beispielsweise die Standortdienste. Mithilfe von Online-Datenbanken kann der Standort eines Computers anhand der genutzten IP-Adresse teilweise extrem genau ermittelt werden. Ihr merkt dies, wenn ihr bei Google nach „Pizza in der Nähe“ sucht. Während man hier ohne aktiviertes Privat-Relay in der Regel passende Vorschläge aus dem eigenen Ort erhält, kann die gleiche Suche mit aktivierter Adressverschleierung durch Apple schon mal ein ganzes Stück daneben liegen.

Während die Grafik oben eine Standard-Internetverbindung zeigt, ist in der folgenden Grafik zu sehen, wie diese Informationskette durch Privat-Relay unterbrochen wird. Die Anfragen werden zwar wie zuvor abgeschickt, allerdings von einem Apple-Server abgefangen, der diese dann mit neutralisierter Absenderkennung an einen weiteren zwischengeschalteten Server weiterreicht.

