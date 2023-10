Safari auf dem Mac: Einzelne Webseiten mit anderen Fenstern kombinieren

Vielleicht seid ihr schon mal dabei verzweifelt, eine separat geöffnete Webseite in Safari zu einem anderen Browser-Fenster hinzufügen, in dem sich bereits mehrere Tabs befinden. Wenn dem so ist, habt ihr vermutlich im Safari-Menü „Darstellung“ die Option „Tableiste immer einblenden“ deaktiviert.

Apple sieht es schlicht nicht vor, dass sich eine Webseite beispielsweise durch Anpacken der Adressleiste in einen Tab umwandeln lässt, den man dann in einem anderen Safari-Fenster platzieren kann. Umgekehrt lässt sich ein vorhandener Tab jederzeit aus einem Fenster ziehen, sodass sich dieser als eigenen Webseite öffnet.

Wer die Einstellung „Tableiste immer einblenden“ nicht dauerhaft aktivieren will (man gewinnt durch deren Ausblenden nicht zuletzt auch ein paar wertvolle Pixel Bildschirmplatz), kann als Workaround durch die Tastenkombination Befehl+T zunächst einen leeren Tab im Fenster der einzelnen Webseite erstellen, um diese anschließend dann als eigenständiger Tab in ein anderes Fenster zu ziehen.

Das ist nicht sonderlich komfortabel, kann aber sicherlich hier und da von Nutzen sein.

Apple bietet nur „Alle Fenster zusammenführen“

Wenn es darum geht, verschiedene Safari-Fenster zu vereinen, steht euch von Haus aus lediglich die Funktion „Alle Fenster zusammenführen“ zur Verfügung. Dieser im Safari-Menü „Fenster“ versteckte Menüpunkt sorgt dafür, dass alle geöffneten Safari-Fenster als Sammlung von Tabs in ein ein einzelnes Browser-Fenster gepackt werden.

Die Anzahl der in Safari auf dem Mac verfügbaren Tabs ist so wie es aussieht seitens der Apple-Programmierer nicht beschränkt. Allerdings stellt hier die Leistungsfähigkeit und die Speicherausstattung eures Computers eine natürliche Hürde dar. Wer auf dem Mac nicht ab und an mal wieder ein paar Webseiten schließt, sieht sich früher oder später mit Darstellungsproblemen und dem als Strandball dargestellten Cursor in Wartestellung konfrontiert.