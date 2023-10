Microsoft Exchange zeigt vorübergehend fremde Adresslisten an

Wie es aussieht, gab es bei Microsoft zumindest temporär ein massives Sicherheitsproblem im Zusammenhang mit der Mandantenverwaltung von Microsoft 365 für Unternehmenskunden, den sogenannten „Tenants“. Nutzern wurden bei der Verwendung von Outlook Adresslisten aus anderen Unternehmen angezeigt.

Von der Problematik waren den bislang vorliegenden Berichten zufolge Microsoft-Kunden in verschiedenen Ländern betroffen. Ein uns vorliegender Bericht deckt sich mit den Erfahrungen der Nutzer, die hier auf Reddit sowie in einem Beitrag des Windows-Blogs Born City zitiert werden. Beim Versuch, eine E-Mail-Adresse in das Empfängerfeld von Exchange Online einzutragen, wurden gewöhnlichen Nutzern komplett fremde Adresslisten angezeigt.

Microsoft Exchange (Symbolbild: Microsoft)

Der Fehler hat soweit bislang bekannt über einen begrenzten Zeitraum hinweg am gestrigen Nachmittag bestanden. Der Spuk war offenbar auch wieder vorbei, sobald der betroffene Nutzer das auf der Globalen Adressliste (GAL) von Exchange basierende Adressbuch oder Outlook komplett geschlossen hat.

Fehler trat zeitlich begrenzt auf

Eigentlich sollten diese Adressliste lediglich jene Kontaktdaten erhalten, die vom Unternehmen beziehungsweise den verantwortlichen Administratoren für die Verwendung im Unternehmensumfeld freigegeben sind. Standardmäßig ist hier eine „Default Global Address List“ konfiguriert, die alle internen Benutzer von Microsoft 365 umfasst. Neben den Desktop- und Mobilversionen von Outlook greifen zum Teil auch noch weitere Microsoft-Produkte auf diese Listen zu.

Weiterführende Erklärungen seitens Microsoft stehen bislang aus. Den Administratoren der betroffenen Systeme zufolge scheint der Fehler jedoch nicht auf einem Hack, sondern vielmehr auf einer temporären Fehlkonfiguration zu bestehen. Datenschutzrechtliche Konsequenzen könnte ein derart gravierendes Fehlverhalten dennoch nach sich ziehen.