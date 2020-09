Safari 14: So lässt sich das versteckte Debug-Menü einblenden

Apples Safari-Browser bringt ab Werk zwei versteckte Menü-Optionen mit, die bei Bedarf Manuell aktiviert und damit eingeblendet werden müssen. Das Entwickler-Menü mit zahlreichen, hilfreichen Werkzeugen für Javascript- und Web-Entwickler sowie das Debug-Menü, mit zusätzlichen Tools, die bei alltäglichen Problemen mit Safari zur Hand gehen können.

Im Debug-Menü lässt sich etwa die Synchronisierung der Safari-History mit iCloud von Hand anstoßen, die Zusammenstellung der neuen Siri-Startseite beeinflussen und die Anordnung neuer Tabs festlegen.

Während sich das Entwickler-Menü in den Safari-Einstellungen per Mausklick aktivieren lässt (hierfür setzt ihr einen Haken bei Safari > Einstellungen > Erweitert > Menü „Entwickler“ in der Menüleiste anzeigen) wird für die Darstellung des Debug-Menüs ein Abstecher in das Terminal vorausgesetzt.

Das benötigte Kommando ist auch in Safari 14 das selbe wie in vorangegangenen Versionen des Apple-Browsers:

defaults write com.apple.Safari IncludeInternalDebugMenu -bool true

Seit kurzem ist jedoch eine Besonderheit zu beachten.

Zusätzlicher Handgriff seit Safari 12

Da Apple mittlerweile auch aus dem Safari-Browser eine Sandbox-Applikation mit eingeschränktem Zugriff auf das macOS-Dateisystem gemacht hat und die entsprechenden Konfigurationsdateien jetzt in einem gesonderten Container versteckt, zeigt das Kommando auf neuen Systemen erst mal keine Auswirkungen.

Statt das Debug-Menü mit einem Eintrag im Anwender-Verzeichnis „~/Library/Containers/com.apple.Safari“ für Safari 14 freizuschalten, legt das Terminal einen Eintrag im historisch genutzten Verzeichnis „~/Library/Preferences“ an.

Erst wenn ihr das Terminal in den Systemeinstellungen in die Liste Sicherheit > Datenschutz > Festplattenvollzugriff aufgenommen habt, setzt das Terminal-Kommando einen Eintrag im neuen Container-Verzeichnis „~/Library/Containers/com.apple.Safari“ und schaltet so das Debug-Menü in Safari 14 frei und blendet dies beim nächsten Start des Apple-Browsers ein.