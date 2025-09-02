FRITZ!Repeater 1700 mit Wi-Fi 7 geht in den Verkauf

Mit dem FRITZ!Repeater 1700 und dem FRITZ!Mesh Set 1600 bringt der Berliner Anbieter FRITZ! diese Woche zwei neue Produkte zur Verbesserung der WLAN-Leistung im privaten Bereich auf den Markt.

Der FRITZ!Repeater 1700 präsentiert sich als leistungsfähigere Variante des FRITZ!Repeaters 1200AX und soll dank der Unterstützung von Wi-Fi 7 mit Geschwindigkeiten bis zu 3.600 MBit/s auf 2,4 und 5 GHz funken. Die unverbindliche Preisempfehlung wird mit 119 Euro angegeben.

Der neue Dualband-Repeater ist für Geschwindigkeiten von bis zu 2.880 MBit/s im 5-GHz-Band und bis zu 688 MBit/s im 2,4-GHz-Band ausgelegt. Zur Ausstattung gehört ein Gigabit-LAN-Anschluss, der wahlweise zur kabelgebundenen Anbindung des Repeaters oder zum Anschluss von netzwerkfähigen Geräten wie PCs oder Smart-TVs genutzt werden kann. Der Repeater lässt sich vom Hersteller unabhängig auch an fremden WLAN-Routern betreiben.

Alternativ zum Einzelkauf will FRITZ! den neuen Repeater in Kürze auch als Mesh-Set mit zwei oder drei Geräten anbieten.

FRITZ!Repeater 1200 AX im „Mesh-Paket“

Mesh ist mittlerweile auch bei FRITZ! ein zentraler Begriff im Produktmarketing. So nimmt der Anbieter jetzt auch den bereits seit längerer Zeit erhältlichen FRITZ!Repeater 1200 AX zusätzlich zum Einzelkauf in Form von verschiedenen Mesh-Sets ins Programm. Der FRITZ!Repeater 1200 AX funkt auf 2,4 und 5 GHz mit Wi-Fi 6 und erreicht so zumindest auf dem Papier WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 3.000 MBit/s.

Die neuen FRITZ!Mesh Sets 1600 enthalten entweder zwei oder drei der FRITZ!Repeater 1200 AX und kommen mit einer Preisempfehlung von 149 Euro für das Doppelpack und 209 Euro für drei Geräte in den Handel.

Beachtet in diesem Zusammenhang auf jeden Fall, dass der FRITZ!Repeater 1200 AX schon längere Zeit auf dem Markt und teilweise bereits deutlich unter der Preisempfehlung des Herstellers zu haben ist. Bei Amazon bekommt man das Gerät gerade für 69 Euro. Somit liegt man hier beim Kauf einzelner Geräte unter den von FRITZ! für die neuen Mesh-Sets genannten Preisen.