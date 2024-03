RunCat: Animierter Old-School-Systemmonitor für die Menüleiste

Der Entwickler Takuto Nakamura hat seinen Mac-Aktivitätsmonitor RunCat für macOS Sonoma optimiert. Die Anwendung lässt sich kostenlos im Mac App Store laden und präsentiert sich nebenbei als kleine Spielerei für die Menüleiste, eine nette Reminiszenz an alte Mac-Zeiten.

Die App RunCat macht nach ihrer Installation in Form einer rennenden Katze in der Mac-Menüleiste auf sich aufmerksam. Die Animation verändert ihre Geschwindigkeit abhängig von der aktuellen CPU-Last am Rechner, sodass ein Blick auf das kleine Bild am oberen Bildschirmrand genügt, um die Rechenlast grob im Blick zu behalten.

Mehr Details gibt es dann beim Klick auf die laufenden Katze. Das ausgeklappte Fenster von RunCat informiert dann ausführlicher und zeigt neben der Prozessorauslastung auch Informationen zur Belegung von Arbeitsspeicher und Festplatte beziehungsweise SSD, der Netzwerkverbindung und bei Notebooks auch zum Akku an. Letzteres sogar inklusive der maximalen Kapazität, der bereits absolvierten Ladezyklen und der derzeitigen Akku-Temperatur.

Mit seiner kompakt schlichten und übersichtlichen Darstellung bietet sich RunCat durchaus als Alternative zu der zum Teil von anderen Systemmonitoren gelieferten Informationsflut an.

Eigene App-Symbole optional

RunCat darf man aber auch aufgrund seiner netten Idee mit der Katze lieben. Wenn euch das in der Menüleiste springende Tier zu viel wird, könnt ihr die Animation über die Einstellungen der App jederzeit stoppen. Alternativ dazu bietet der Entwickler aber auch verschiedene andere animierte App-Symbole an, die sich teils kostenlos, teils auch als In-App-Kauf (und Spenden-Ersatz) für 0,99 Euro aktivieren lassen.

Kreative Nutzer haben zudem die Möglichkeit, eigene Grafiken als App-Symbol in der Menüleiste zu verwenden. Infos zu den Anforderungen an diese Grafiken und deren Aktivierung hat der Entwickler der App hier zusammengestellt. Die Aktivierung eines eigenen Symbols kostet einmalig 0,99 Euro.