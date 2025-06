Windows schafft Blue Screen ab – macOS bekommt neuen Recovery Assistant

Microsoft schickt den „Blue Screen of Death“ in den Ruhestand. Rund 30 Jahre hat der blaue Fehlerbildschirm bei Windows-Nutzern für Panikattacken gesorgt. Jetzt teilt Microsoft mit, dass der blaue Bildschirm künftig von einer neuen, in Schwarz gehaltenen Anzeige ersetzt wird. Die Änderung wurde bereits in die aktuelle Beta-Version von Windows 11 implementiert.

Die wichtigste Änderung ist aus der Sicht von Microsoft allerdings nicht die neue Farbgebung, sondern die Tatsache, dass der Nutzer auf dieser Seite durch eine Prozentanzeige über den Fortschritt des Systemneustarts informiert wird. Microsoft umschreibt die Änderung so: Eine neue, optimierte Benutzeroberfläche für unerwartete Neustarts, die besser mit den Designprinzipien von Windows 11 übereinstimmt und das Ziel unterstützt, Benutzer so schnell wie möglich wieder produktiv zu machen.

Wer sich für die Geschichte des Blue Screen von Windows interessiert, sollte sich diesen Blogeintrag des Microsoft-Mitarbeiters Raymond Chen zu Gemüte führen. Chen geht darin auf den Ursprung der Fehlermeldung und ihre unterschiedlichen Varianten ein.

Seinen berühmtesten Auftritt hatte der Windows Blue Screen wohl bei der Vorstellung von Windows 98, als sich der damalige Microsoft-Chef Bill Gates mit dem Absturz eines PCs nach der Verbindung mit einem Scanner konfrontiert sah.

Neuigkeiten mit Bezug auf Probleme im Zusammenhang mit schwerwiegenden Systemfehlern gibt es auch bei Apple. Mit der kommenden Version 26 der Betriebssysteme macOS, iOS und iPadOS will Apple einen neuen Wiederherstellungsassistenten ausliefern. Die Änderung wird mit zwei Sätzen in den für Entwickler bereitgestellten Update-Notizen erwähnt, in Aktion haben wir den neuen Assistenten allerdings noch nicht gesehen.

Recovery Assistant is a new way to recover your device if it doesn’t start up normally. It can look for problems and attempt to resolve them if found.