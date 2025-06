Das kommt im Juli neu zu Prime Video

Prime Video hat die Liste mit seinen Neuzugängen im Juli angekündigt. Als Highlights stehen im kommenden Monat unter anderem der Film „Heads of State“, die neue Original-Serie „Ballard“, die Doku „One Night in Idaho“ und die dritte Staffel von „Der Sommer, als ich schön wurde“ auf dem Programm.

Heads of State – Original-Film

In der Actionkomödie Heads of State manövrieren sich der von Idris Elba gespielte britische Premierminister und der US-Präsident (John Cena) trotz ihrer offenen Rivalität in eine gemeinsame Krise: Ein gefährlicher Gegenspieler aus dem Ausland stellt beide vor eine ernste Bedrohung. Um der Lage zu entkommen, bleibt ihnen keine Wahl, als widerwillig zusammenzuarbeiten. Unterstützung erhalten sie dabei von Priyanka Chopra Jonas in der Rolle einer Agentin des britischen Geheimdienstes MI6. Gemeinsam versucht das Trio, eine internationale Verschwörung zu stoppen, die weitreichende Folgen für die globale Sicherheit haben könnte.

Ballard – Original-Serie (Staffel 1)

Die neue Amazon-Serie Ballard bringt zugleich ein Wiedersehen mit Titus Welliver in der Rolle des Detektivs Harry Bosch. Dieser unterstützt nach seiner Pension die Hauptfigur der neuen Serie, die Ermittlerin Renée Ballard.

Ballard übernimmt beim LADPD eine neue Einheit für ungelöste Fälle und setzt sich trotz knapper Mittel mit großem Engagement für die Aufklärung von alten, teils vergessenen Verbrechen ein. Während sie unter anderem einen Serienmord und den Fall eines unbekannten Opfers untersucht, entdeckt sie Hinweise auf eine Verschwörung innerhalb der Polizei.

One Night in Idaho – Original-Serie

In der vierteiligen Doku-Serie geht es um einen Fall aus dem November 2022. Damals wurden vier Studenten der University of Idaho nachts in einem Wohnhaus nahe dem Campus brutal getötet. Die Serie setzt sich mit der Tragödie und ihren anhaltenden Nachwirkungen auseinander und wird von denjenigen erzählt wird, die an dem Verbrechen beteiligt und davon betroffen waren.

