RTL schnappt sich Paramount-Inhalte: Star Trek, CSI, Dan Brown

Erst im Februar hatte RTL den Erwerb mehrerer Warner-Inhalte bekanntgegeben . Darunter Kinofilme wie „Harry Potter“, „Batman“ oder „Wonder Woman“ sowie Serieninhalte wie „Arrow“, „Sex and the City“ und „The Big Bang Theory“.

So hat sich RTL die Rechte an mehreren Serien aus dem Star Trek Universum gesichert. Dem nach Angaben des Senders erfolgreichsten Medienfranchise aller Zeiten. Zu den Serienklassikern zählen „Star Trek“, „Star Trek: The Next Generation“, „Star Trek: Deep Space Nine“, „Star Trek: Raumschiff Voyager“ und „Star Trek: Enterprise“.

Viele der hier mitlesenden Konsumenten werden die Ankündigung jedoch als einen Hinweis darauf bewerten, welche Inhalte bis auf Weiteres nicht in den Katalogen von Netflix und Co. auftauchen werden – und dazu gehört ein Franchise, dessen RTL-Exklusivität nicht wenige Anwender betrauern dürften.

