Im Video: Erstes Lightning-Netzteil lädt rückwärts

Noch ist unklar wann beziehungsweise ob das gesetzte Netzteil auch in Deutschland erhältlich sein wird. Sobald wie hier jedoch etwas hören sollten, melden wir uns auf jeden Fall noch mal. Gerade für langjährige Apple-Nutzer, die zu Hause über eine ganze Sammlung an Lightning-zu-USB-C-Kabeln verfügen, den Geräte-Park aber immer mehr auf USB-C umstellen, könnte der Stecker den alten Kabeln noch mal ein neues Leben einhauchen.

ChargerLAB hat das neue Zhiyou-Netzteil im eingebetteten Video vorgestellt und betont, dass es sich bei dem Produkt um eine momentan noch in der Entwicklung befindliche Neuvorstellung handelt. Diese sei jedoch in der Lage, über die Lightning-Buchse identische Lade-Leistungen wie auch über den USB-C-Port anzubieten und können vorhandene Lightning-zu-USB-C-Kabel so in beide Richtungen zur Stromversorgung von Geräten nutzen.

