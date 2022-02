RTL+ bekommt Warner-Inhalte – MagentaTV mit neuen Serien

Als namhafte Beispiele für die Inhalte von Warner nennt RTL Kinofilme wie „Harry Potter“, „Phantastische Tierwesen“, „Aquaman“, „Batman“ oder „Wonder Woman“ sowie aus dem Serienbereich die Titel „Pretty Little Liars“, „The Vampire Diaries“, „Arrow“, „Sex and the City“ und „The Big Bang Theory“.

RTL spricht von einem exklusiven Film- und Seriendeal, in dessen Rahmen der Sender die Rechte an hochwertigen Filmen und Serien erworben habe, darunter gleichermaßen HBO Max Originals wie auch exklusive Erstausstrahlungen im Free TV.

