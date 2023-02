RTL+ mit neuen Preisen: Zum 1. März wird es teurer

Was die beiden regulären Tarife RTL+ Premium und RTL+ Max angeht, so ändert sich hier vor allem der Basis-Tarif RTL+ Premium. Statt 4,99 Euro pro Monat wird dieser ab dem 1. März mit 6,99 Euro zu Buche schlagen, zudem werden die verfügbaren Formate mit einer Minute Werbung angeboten. Aktuell sind im Premium-Paket noch keine keine Werbeunterbrechungen vorgesehen.

Insert

You are going to send email to