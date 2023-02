Mac Studio: Unterbau-Dock mit M.2-Steckplatz und Luftfilter

Wenn ihr einen Mac Studio am Arbeitsplatz stehen habt und der Rechner schon eine Weile im Einsatz ist, lohnt sich ein Blick auf die Unterseite. In der Regel hat sich an dem dort kreisrund angeordneten Lüftungsgitter allerlei Staub gesammelt, der von den beiden von Apple verbauten Ventilatoren angesaugt wird. Wer hier darauf achtet, dass die Luftzufuhr durch solche Verschmutzungen nicht unnötig erschwert wird, tut den verbauten Komponenten ohne Zweifel einen Gefallen.

Der Zubehöranbieter Sengtek hat nun eine Dockingsstation für den Mac Studio konzipiert, die sich schon fast als „eierlegende Wollmilchsau“ präsentiert. Der Unterbau für den Apple-Rechner bietet nämlich über die klassische Funktion als Anschlusserweiterung auch gleich noch die Möglichkeit zum Einbau von zusätzlichem Speicher und will darüber hinaus die vom Rechner angesaugte Luft filtern. Letzteres soll ein integrierter und von unten her herausnehmbarer Staubfilter bewerkstelligen, der sich bei Bedarf auch nass reinigen lässt.

Zusätzliche Anschlüsse vorn und hinten

In seiner Funktion als Dockingstation bringt das neue Zubehör allem voran weitere Anschlüsse an die Vorderseite des Rechners. Warum hier ein weiterer Standard-SD-Kartenslot dabei ist, muss uns noch jemand erklären. Ansonsten stehen in Verbindung mit dem Dock vorne zusätzlich ein Kopfhöreranschluss, ein Steckplatz für microSD-Karten sowie zweimal USB-A und zweimal USB-C zur Verfügung.

Rückseitig besteht neben der Host-Verbindung zum Rechner noch die Möglichkeit, Bildschirme über HDMI 2.0 und DisplayPort 1.4 anzuschließen. Darüber hinaus wird hier das mitgelieferte Netzteil eingesteckt.

Fach für M.2-SSD integriert

Ein Fach neben dem Luftfilter bietet optional die Möglichkeit, eine SSD vom Typ M.2 NVME oder ein M.2-SATA-Modul zu verbauen. Die maximale Transferrate liegt hier bei 10 Gbps beziehungsweise 6 Gbps und die erweiterbare Speicherkapazität ist auf 2 TB begrenzt.

Mit Blick auf den Verkaufspreis des Zubehörs müssen wir noch etwas abwarten. Sengtek will in Kürze mit der Auslieferung beginnen. In Deutschland sind bereits Vorbestellungen zum Preis von 165 Euro möglich, hierbei handelt es sich allerdings um einen US-Import, sodass der Preis bei direkte Verfügbarkeit sicher noch sinken dürfte.