RTL+ bietet jetzt auch Premium-Hörbücher für Abonnenten an

Abonnenten von RTL+ Max und RTL+ Family dürfen sich über eine attraktive Erweiterung des in diesen Paketen enthaltenen Hörbuchangebots freuen. Ab sofort ist hier auch das komplette digitale Hörbuchprogramm der Anbieter Der Hörverlag, Random House Audio und Der Audio Verlag enthalten.

Eine Einschränkung muss man in diesem Zusammenhang allerdings erwähnen. Die neuen Premium-Titel werden nicht im Rahmen der Standard-Hörbuch-Flatrate von RTL+ angeboten, sondern können jeweils nur eines per Monat abgerufen werden. Dafür hat man im Anschluss dran aber dauerhaft Zugriff auf die so „gekauften“ Titel, selbst dann, wenn man sein kostenpflichtiges Abo bei RTL+ wieder beendet, das Benutzerkonto aber kostenlos weiterlaufen lässt.

Die Kooperation mit der Random-House-Verlagsgruppe wertet die im Rahmen der Abo-Pakete von RTL+ enthaltene Hörbuchauswahl in jedem Fall deutlich auf. Beim Blick auf die aktuelle Auswahl stechen beispielsweise Titel wie „Achtsam morden“ von Karsten Dusse, „Das Monstrum“ von Stephen King, die „Herr der Ringe“-Bücher oder auch die Biografie von Prinz Harry als mit dem Zusatz „1 Credit“ markiert ins Auge.

Gutscheine verfallen auf Monatsbasis

Zum Start finden sich rund 7.000 Hörbücher, die sich per Credits freischalten lassen, im Angebot von RTL+. Die monatlichen Gutscheine werden jeweils am Datum der ersten Abrechnung zugeteilt und können nicht gesammelt werden. Hat man beispielsweise sein Paket am 15. des Monats um 10 Uhr gebucht, so verfällt ein nicht benutzter Credit am 15. des folgenden Monats um 9:59 Uhr.

Wichtig zu wissen ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich die Credits nur im Webbrowser einlösen lassen, auf dem Desktop oder mobil, nicht aber über die RTL+ App.

Grundsätzlich erinnert uns Credit-Verfahren an das klassische Audible-Abo. Auch hier bekommt man monatlich ein frei verwendbares Hörbuch-Guthaben und man kann auch dann noch auf die ausgewählten Titel zugreifen, wenn man sein kostenpflichtiges Abonnement beendet hat. Audible hat allerdings weiterhin die größte Auswahl an Hörbüchern zum Download auf dem deutschen Markt.