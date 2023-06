MacBook Pro 2023: 4 externe Bildschirme nur mit M2 Max

Ausführlich finden sich die Möglichkeiten zur Nutzung von externen Bildschirmen bei den beiden MacBook-Pro-Modellen in Apples Hilfe-Dokument „ Wie viele Displays können mit dem MacBook Pro verbunden werden? “ beschrieben. Wie es diesbezüglich um den ebenfalls in diesem Jahr vorgestellten Mac mini bestellt ist, haben wir hier aufgelistet .

Besitzt man eines der neuen MacBook-Pro-Modelle mit einem Prozessor vom Typ M2 Max an Bord, so werden hier bis zu vier externe Bildschirme unterstützt. Dabei lassen sich drei Displays mit bis zu 6K Auflösung bei 60 Hz über Thunderbolt und ein Display mit bis zu 4K Auflösung bei 144 Hz über HDMI betreiben.

In der Standardausführung mit einem Apple-Prozessor vom Typ M2 Pro an Bord ist der Anschluss von zwei externen Displays das Höchste der Gefühle, unabhängig davon, ob es sich bei dem MacBook Pro um das Modell mit 14 Zoll oder 16 Zoll Bildschirmgröße handelt.

