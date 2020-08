RSS-App Reeder 4 für Mac und iOS kostenlos

Die RSS App Reeder wird aktuell im Mac App Store und im App Store für iOS kostenlos angeboten. Die aktuelle Version wurde vor anderthalb Jahren veröffentlicht und kostet auf dem Mac normalerweise 11 Euro, für die iOS-Version werden regulär 5,49 Euro fällig.

Reeder zählt zweifellos zu den beliebtesten RSS-Apps auf den Apple-Plattformen. Dies möglicherweise auch, weil der Entwickler sich in der Vergangenheit stets gegen den Wechsel auf ein Abo-Modell ausgesprochen hat.

Die Anwendung lässt sich lokal nutzen, unterstützt aber auch den Abgleich mit etlichen Feed-Synchronisierungsdiensten, darunter Feedbin, Feedly und Feed Wrangler. Zu den wesentlichen Neuerungen in Version 4 gehörte die Integration von Bionic Reading. Die Technik soll mittels typografischer Textauszeichnungen für einen besseren Lesefluss sorgen. Auch ein Image-Viewer und in Verbindung damit die Möglichkeit, Bilder in der Listenansicht anzuzeigen, wurde mit Reeder 4 integriert.

Wir schließen nicht aus, dass die momentane Preissenkung ebenso wie vor zwei Jahren auch als Ankündigung für das Kommen von Reeder 5 zu sehen ist. Zuletzt wurden die Reeder-Apps vom Entwickler im August 2019, acht Monate vor der Veröffentlichung des kostenpflichtigen Updates auf Reeder 4 auf „Kostenlos“ gestellt. Die Vorgänger-Apps lassen sich aber in der Regel ohne Funktionseinbußen weiterverwenden.

Reeder 4 im Mac App Store

Reeder 4 im App Store für iOS