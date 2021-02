Rosa Pixel beim M1-Mac mini: Apple untersucht Grafikfehler

Apple hat seine Reparatur- und Service-Partner darüber informiert, dass man derzeit daran arbeiten würde einen Darstellungs-Fehler zu analysieren, der beim Anschluss aktueller Macs mit Apples M1-Prozessoren an externe Monitore zu beobachten sei.

Hier seien in der Vergangenheit immer wieder „rosa Pixel“ auf dem Ausgabebild beobachtet worden, deren Herkunft bislang jedoch ungewiss sei. Wie der Blogger Joe Rossignol unter Berufung auf das Apple-Memo berichtet, wurde die Service-Notiz bereits am vergangenen Freitag verteilt und kennzeichnet den Fehler in einem ersten Schritt als bekannt.

Mögliche Fehlerbehebung in 3 Schritten

Zudem bietet Apple betroffenen Anwendern eine Abfolge möglicherweise fehlerbehebender Schritte an, mit denen diese sich wieder von den rosafarbenen Blockartefakten verabschieden könnten.

So sollen diese den kleinen Desktop-Rechner in den Ruhezustand versetzen, wenige Minuten warten und wieder aufwecken, um anschließend den verbundenen Monitor kurz zu trennen und die Auflösung in den Systemeinstellungen anzupassen. Die drei Schritte zusammengenommen sollen dafür sorgen, dass sich die rosa Pixel vorerst wieder verziehen und der Arbeitstag ohne störende Grafik-Fehler über die Bühne gebracht werden kann.

Wie Anwender in sozialen Netzen, in Apples offiziellem Support-Forum und auf der Community-Plattform reddit.com berichten, würden die Darstellungsfehler unabhängig vom verwendeten HDMI-Kabel auftreten und scheinen sich nicht wirklich verlässlich reproduzieren zu lassen. Teilweise tauchen diese mehrere Tage nicht auf, nur um dann wieder wie eingebrannt zu wirken.

In der Notiz an seine Reparatur- und Service-Partner hat Apple noch keine Angaben über die Ausgabe eines fehlerbehebenden Updates gemacht, mit macOS 11.3 im Betatest scheint es aber möglich, dass Apple den Fehler bereits mit der nächsten Aktualisierung von macOS Big Sur aus der Welt schaffen könnte.