Homebridge 2.0 ist erschienen und bringt eine wichtige Neuerung für Nutzer von Apple Home mit. Die Open-Source-Lösung kann nun nicht mehr nur als Brücke für HomeKit dienen, sondern unterstützt erstmals auch Matter. Damit soll Homebridge künftig besser mit neuen Gerätekategorien umgehen können, die Apple nicht mehr klassisch über HomeKit, sondern über Matter in die Home-App integriert.



Homebridge wird seit Jahren genutzt, um Geräte ohne offizielle HomeKit-Unterstützung in Apples Zuhause-App einzubinden. Dazu zählen je nach Plugin etwa Kameras, Ventilatoren, Schalter, Sensoren oder Geräte von Herstellern, die selbst keine Apple-Home-Anbindung anbieten – etwa Ring oder Elgato. Die Software läuft typischerweise auf einem Raspberry Pi, Mac oder Mini-PC und stellt kompatible Geräte anschließend in Apple Home bereit.

Saugroboter nicht mehr als Schalter

Besonders spannend ist die neue Matter-Grundlage bei Saugrobotern. Apple unterstützt diese Gerätekategorie in der Home-App inzwischen über Matter. Viele bestehende Homebridge-Plugins mussten Saugroboter bislang jedoch über Umwege darstellen, etwa als Schalter oder andere Hilfsgeräte. Mit Matter-Support können entsprechende Plugins künftig deutlich passendere Optionen anbieten.

Die Entwickler sprechen allerdings ausdrücklich von einem „Startpunkt“. Matter-Unterstützung bedeutet nicht, dass jedes Homebridge-Plugin sofort automatisch neue Funktionen bietet. Viele Erweiterungen müssen zunächst angepasst werden, um die neuen Möglichkeiten zu nutzen. Wer Homebridge einsetzt, muss deshalb nicht zwingend sofort auf Version 2.0 wechseln.

Langfristig könnte Homebridge durch Matter aber wieder an Bedeutung gewinnen. Eigentlich sollte der neue Smart-Home-Standard viele Hersteller- und Plattformgrenzen abbauen. In der Praxis kommen neue Gerätekategorien und Firmware-Updates jedoch nur langsam voran. Homebridge kann hier weiterhin als Lückenfüller dienen – besonders für Nutzer, die möglichst viele Geräte in Apple Home bündeln wollen.

Über Matter ist HomeBridge nicht mehr nur auf Apple beschränkt, sondern Geräte können künftig auch in anderen Plattformen wie Alexa, Google Home, SmartThings oder Home Assistant sichtbar werden. Auch hier gilt aber: Die konkrete Unterstützung hängt von den jeweiligen Plugins und deren Weiterentwicklung ab.