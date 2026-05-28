Mehr Unabhängigkeit für blinde Fahrgäste
Robotaxis: Für blinde Nutzer mehr als nur Technik
Fahrerlose Taxis werden oft vor allem als Zukunftsversprechen, Ärgernis im Stadtverkehr oder Angriff auf klassische Taxifahrer diskutiert. Die New York Times zeigt nun eine andere Perspektive: Für blinde und sehbehinderte Menschen können Waymo-Robotaxis ein neues Maß an Unabhängigkeit bedeuten.
Der entscheidende Punkt ist dabei nicht nur, dass kein Fahrer am Steuer sitzt. Für viele Betroffene ist gerade das ein Vorteil. Sie müssen nicht erklären, wohin sie wollen, nicht auf die Reaktion eines Fahrers mit Blindenhund hoffen und können zum ersten Mal allein in einem Auto unterwegs sein, ohne auf Familie, Freunde oder Fahrdienste angewiesen zu sein.
Waymo hat dafür mehrere Barrierefreiheitsfunktionen eingebaut. Die App unterstützt Screenreader, das Fahrzeug kann sich per Hupe oder Melodie bemerkbar machen, und während der Fahrt helfen Audiohinweise bei der Orientierung. Solche Details klingen klein, können im Alltag aber entscheidend sein, wenn ein Auto ohne Sichtkontakt gefunden und sicher genutzt werden soll.
Mehr Kontrolle als bei klassischen Fahrdiensten
Gerade klassische Fahrdienste sind für blinde Nutzer nicht immer verlässlich. Immer wieder berichten Betroffene davon, dass Fahrer nicht eindeutig erkennbar sind, an ungünstigen Stellen warten oder Fahrten mit Blindenhund ablehnen. Bei einem Robotaxi fällt zumindest dieser menschliche Unsicherheitsfaktor weg.
Waymo arbeitet nach eigenen Angaben mit Behindertenverbänden zusammen, darunter Organisationen für blinde und sehbehinderte Menschen. Über das Accessibility Network sammelt das Unternehmen Rückmeldungen, um App, Fahrzeug und Fahrtablauf weiter anzupassen.
Noch teuer und begrenzt verfügbar
Ganz gelöst ist das Mobilitätsproblem damit natürlich nicht. Waymo ist bislang nur in ausgewählten Regionen verfügbar und die Fahrten sind oft teurer als klassische Ride-Hailing-Angebote. Auch autonome Fahrzeuge sorgen weiterhin für Diskussionen, etwa wenn sie den Verkehr blockieren oder in ungewohnten Situationen falsch reagieren.
Trotzdem zeigt der Bericht, dass selbstfahrende Autos nicht nur eine Spielerei für Technikfans sind. Für Menschen, die nicht selbst fahren können, kann ein zuverlässig buchbares Auto ohne Fahrer ein echter Freiheitsgewinn sein. Entscheidend wird sein, ob solche Dienste künftig günstiger, breiter verfügbar und konsequent barrierefrei umgesetzt werden.
Alternativ können blinde auch einfach mit normalen Taxis fahren?! Wie schon seit 100 Jahren. Da muss es doch kein Robo Taxi sein :)
Textverständnis ist nicht so deines, oder?
Die Gründe im Artikel sind genau die, warum ich als betroffene Person kein Taxi fahre. Dann fahre ich lieber mit den Öffentlichen. Wenn das allerdings eines Tages so kommt, werde ich bestimmt mal so ein Taxi nehmen.
du hast den Artikel gelesen und verstanden? Es wird explizit darauf eingegangen, was die Vorteile für uns Blinde tatsächlich bedeuten würden….
Artikel gelesen?
Artikel und alltägliche Probleme mit normalen Taxis gelesen?
Beitrag gelesen?
Reguläres Taxi mit Hund???
Viel Spaß
Blindenhunde sind keine Rehpinscher in der Handtasche.
Text unter der Überschrift lesen gibt die Antwort…
Alternativ könnte man auch den Artikel lesen. :)
Das wäre mal was. Vor allem, weil ich selbst blind bin, wäre das ein Riesen Schritt in Richtung Selbstständigkeit auf Strecken, wo es mit dem ÖPNV schlecht aussieht. Gerade das Argument blindenhund habe ich öfter. Und je nach Uhrzeit hat man dann auch keine Lust darüber zu diskutieren. Eigentlich ist die Gesetzeslage ja hier ja klar geregelt.
Volle Zustimmung!
traurig, dass es anscheinend diese Probleme für Sehbehinderte Menschen bei Taxifahrten gibt.
Aber wäre es nicht einfacher, in der Taxi-App die Möglichkeit anzugehen, dass man Unterstützung benötigt?
Dann kann der Taxifahrer aussteigen und selber auf sich aufmerksam machen, anstatt dass das Fahrzeug piept.
Falls die Fahrer es Hilfsbereitschaft missen lassen sollten, müsste man da ansetzen. scheint mir leichter zu sein, als ein Selbstfahrendes Auto zu entwickeln.
Hundebeförderung muss dann natürlich auch gestattet sein. wird doch ansonsten sicher auch bei autonomen Taxifahrten in AGBs ausgeschlossen sein.
Die Funktion eine Behinderung im Profil anzugeben, gibt es beispielsweise bei Uber. Problem ist nur das die Fahrer sich diese Profile nicht anschauen oder nicht ernst nehmen.
Blindenführhunde dürften hier und da nicht abgewiesen werden. Ja, dürften nicht… werden diese aber immer wieder und immer öfter, weil die Gesellschaft völlig verblödet! Was hilft es einem, wenn er „dürfte“, aber dann nicht darf? Soll man dann die Polizei rufen? Selber alles schon erlebt und vor allem, dass die Gesellschaft immer ignoranter gegenüber Sehbehinderten Menschen wird!
is sicher ne geile sache. aber dass waimo deutlich teurer is als taxis und uber sagt einem keiner.
Wie haben die Waymo’s vor einigen Wochen in San Francisco ausprobiert. Das ging dort allerdings nicht mit deutschem Apple-Account. Die Fahrzeuge sind dort vollständig in den Verkehr integriert. Als Fußgänger oder Autofahrer mache ich mir eher um menschliche spontan-Ausfälle, als um Robotaxis Sorgen.
Für blinde Menschen ist diese Art von Autarkie sicher ein weiterer sinnvoller Baustein im Alltag.
Mit Blindenhund Taxi oder Uber zu nutzen ist manchmal ein Erlebnis, was man nicht unbedingt braucht.
Natürlich hab ich bei beiden auch schon positive Erfahrungen gemacht, sogar in 99 % der Fälle allerdings auch, dass zum Beispiel ein Uber Fahrer die fahrt abgelehnt hat und wir darauf hingewiesen wurden, Uber Pet zu nutzen, was mal ganz davon ab laut Uber AGB nicht notwendig ist.
Oder ein Taxifahrer der uns versucht hat zu erklären, aufgrund seiner Religion dürfte er keine Hunde im Auto transportieren. Kurzer Anruf bei der Taxi-Zentrale und Drohung mit Polizei hat das ganze zwar gelöst, aber einfach stresst den man nicht braucht.