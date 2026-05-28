Papst schreibt über KI – und KI könnte mitgeschrieben haben

Manchmal schreibt das Internet seine Pointen selbst: Papst Leo XIV. hat mit „Magnifica Humanitas“ seine erste Enzyklika veröffentlicht und widmet sich darin ausführlich den Folgen künstlicher Intelligenz. Nun berichtet The Verge, dass ausgerechnet dieser Text in Teilen wie ein KI-generierter Beitrag wirken könnte.

Der Hintergrund: The Verge hat die Enzyklika mit dem KI-Detektor Pangram untersucht. Das Tool soll Texte darauf prüfen, ob sie wahrscheinlich von einem KI-System stammen. Bei mehreren Abschnitten der Papstschrift schlug Pangram deutlich an, teils mit hohen Wahrscheinlichkeiten. Einzelne Passagen wurden demnach als überwiegend KI-generiert eingestuft, andere wiederum nicht.

Ein Beweis ist das nicht. KI-Detektoren sind notorisch schwierig, weil sie Wahrscheinlichkeiten berechnen und keine Urheberschaft nachweisen können. Gerade übersetzte, redaktionell bearbeitete oder institutionell formulierte Texte können dabei auffällig wirken, ohne tatsächlich von ChatGPT, Claude oder einem anderen Modell geschrieben worden zu sein.

KI-Detektoren bleiben unsicher

Spannend ist der Fall trotzdem, weil „Magnifica Humanitas“ selbst genau um diese Fragen kreist. Papst Leo XIV. warnt darin vor einer Technik, die nicht nur als Werkzeug verstanden werden dürfe, sondern gesellschaftliche Machtverhältnisse, Arbeit, Bildung, Wahrheit und Menschenwürde berührt. Der Vatikan ordnet künstliche Intelligenz damit ausdrücklich nicht als reine Technikfrage ein.

Der Text wurde am 15. Mai unterzeichnet, dem 135. Jahrestag der Sozialenzyklika „Rerum Novarum“ von Papst Leo XIII. Schon damit setzt der Vatikan ein klares Signal: So wie die Industrialisierung einst die soziale Frage neu stellte, soll künstliche Intelligenz heute als grundlegende Herausforderung für Gesellschaft und Kirche verstanden werden.

Der Inhalt ist trotzdem eindeutig

Ob einzelne Formulierungen nun mit KI-Hilfe entstanden sind oder nicht, ändert wenig an der Stoßrichtung der Enzyklika. Leo XIV. betont, dass KI den Menschen nicht ersetzen könne, weil ihr Bewusstsein, Verantwortung, Beziehung und moralische Urteilskraft fehlten. Technik müsse dem Menschen dienen und dürfe nicht zum Instrument von Kontrolle, Ausbeutung oder Entmenschlichung werden.

Für die Tech-Welt ist das ein bemerkenswerter Moment. Während Konzerne KI häufig als Effizienz- und Wachstumsmotor verkaufen, fordert der Vatikan eine stärkere ethische Einordnung. Der mögliche KI-Anteil am Text macht die Sache nur ironischer: Selbst eine Warnung vor künstlicher Intelligenz kommt im Jahr 2026 offenbar nicht mehr ohne den Verdacht aus, dass irgendwo eine Maschine mitformuliert haben könnte.