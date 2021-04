Roborock S7: Jetzt in Deutschland erhältlich

Der neue S7 Roboterstaubsauger der beliebten Xiaomi-Marke Roborock muss ab sofort nicht mehr als China-Import über die einschlägigen Portale geordert werden, sondern ist nun direkt auf Amazon.de mit einer Lieferzeit bis zum kommenden Montag, den 12. April erhältlich.

Gelistet wird das neue Modell in der weißen Variante mit aktivem „Sonic Mopping“-Wischmodus für 549 Euro. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern zieht der Roborock S7 nicht mehr nur einen nassen Lappen hinter sich her, sondern tritt mit einem vibrierenden Wischlappen an, der sich an den Boden anpresst und diesen aktiv putzt. Erkennt der Staubsauger Teppiche, wird der Wischlappen zudem aktiv vom Boden abgehoben.

Aktives Wischen mit Teppicherkennung

Je nach Nutzer-Einstellung bringt es der Nasswischer so auf 1.650 bis 3.000 vibrierende Wischbewegungen pro Minute, die auch angetrocknete Spritzer auf dem Küchenboden entfernen sollen.

Der Roborock S7 saugt mit der üblichen Saugleistung von 2500 Pa, bietet eine verbesserte Vollgummibürste (ohne schwarze Borsten) und einen 470 Milliliter fassenden Staubbehälter an. Der gesonderte Wassertank fasst 300 Milliliter.

Vom „Sonic Mopping“-Wischmodus, der Teppicherkennung und dem automatischen Anheben des Wischmopps abgesehen, ist der Roborock S7 weitgehend vergleichbar mit dem Roborock S5 Max.

Bei identischer Größe und identischem Akku mit der selben, 180 Minuten langen Reinigungszeit, unterscheiden sich Wasser- und Staubbehälter nur um jeweils 10 Staubbehälter. In der Hersteller-Übersicht hier könnt ihr die Geräte direkt miteinander vergleichen.

Hierzulande liegt die unverbindliche Preisempfehlung des Roborock S7 nach wie vor bei 549 Euro. Zum Vergleich: Der Roborock S5 Max wird aktuell, rund 100 Euro günstiger, für um die 450 Euro angeboten.