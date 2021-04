Apple Music Artwork Finder: Cover für Alben und ganze Playlisten

Zwei Link-Empfehlungen: Der in Großbritannien ansässige iOS-Entwickler Ben Dodson – im App Store unter anderem mit der Music Tracker-App vertreten, die Änderungen in der eigenen Musikbibliothek dokumentiert – bietet auf seiner Webseite zwei Formulare an, die den Zugriff auf hochaufgelöste CD-Cover und andere Artwork-Formate des iTunes Stores ermöglichen.

iTunes Artwork Finder

Der iTunes Artwork Finder ist dabei die klassische Variante des Artwork-Grabbers. Hier gebt ihr Länder-Filiale, Suchwort und die zu durchsuchende Kategorie ein (also TV-Sendung, Film, Buch, Album, App, Hörbuch, Podcast, oder die spezifische Apple-Produkt-ID) und scrollt euch anschließend durch die gefundenen Grafiken zum Produkt.

Diese fallen im Gegensatz zu den Ergebnissen der Google-Bildersuche oder den von Amazon vorgehaltenen Cover-Grafiken angenehm hochaufgelöst aus. Das Buch-Cover von Tove Ditlevsens (klein, groß) „Kindheit“ misst etwa 1400px x 2405px, CD-Cover wie etwa das des „Buena Vista Social Club“ (klein, groß) sind in der High-Resolution Variante satte 3000px x 3000px groß.

Apple Music Artwork Finder

Der Apple Music Artwork Finder ist des gleichen Geistes Kind, konzentriert sich aber auf die Inhalte des von Apple angebotenen Musik-Streaming-Dienstes Apple Music und lässt sich entsprechend mit Apple-Musik-URLs füttern, die auf Alben, Playlisten oder Apple-Music-Stationen verweisen können.

Wer hier etwa den Apple Music-Link zur Wiedergabeliste “Beyond the Hits: New Wave” einfügt darf sich nach kurzer Wartezeit über Apples 4320px x 4320px große Artwort-Datei freuen.

Zwei gute Ressourcen, die vor allem eure privaten Projekte mit hochauflösenden Grafik-Dateien versorgen können, die sich ansonsten nur schwer im Netz aufspüren lassen.