Meross HomeKit-Steckose im 2er-Pack je 12,50 Euro

Mit ihren regelmäßigen Sonderpreisen ist die Meross-Schaltsteckdose in der Regel die günstigste mit HomeKit kompatible Steckdose. Zu diesem Preis muss man allerdings auf eine Funktion zur Verbrauchsmessung verzichten. Wer dergleichen will, muss auf teurere Produkte wie sie beispielsweise Onvis oder Koogeek bieten, zurückgreifen.

Wir haben die HomeKit-Steckdose von Meross bei ihrer Markteinführung im Detail vorgestellt . Der Zwischenstecker wird über WLAN mit dem Hausnetz verbunden und lässt sich dann nicht nur über den Schalter am Gerät, sondern auch per App oder Siri bedienen. Die Steckdose lässt sich mit HomeKit oder der App des Herstellers verbunden auch in Automationen einbinden und beispielsweise zeitgesteuert an- oder ausschalten.

