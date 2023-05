Deebot T20 Omni: Neuer Saug- und Wischroboter lässt sich vorbestellen

Auch in Sachen Trockenreinigung präsentiert sich der Deebot T20 Omni mit markanten Daten. Die Saugleistung wird vom Hersteller mit stolzen 6.000 Pa angegeben und der aufgenommene Staub und Schmutz wird in einem Staubbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen gesammelt, der seinerseits dann in der Dockingstation automatisch entleert wird.

Der Ecovacs Deebot T20 Omni präsentiert sich als leistungsfähige Kombination aus Saug- und Wischroboter, wobei wir besonders auf die Naschwischfähigkeiten des Geräts gespannt sind. Der Hersteller setzt hier auf zwei rotierende Mopp-Scheiben, die zudem – das ist branchenweit soweit wir wissen bislang einzigartig – mithilfe von erhitztem Wasser in der Station gereinigt werden. Das Schmutzwasser wird dabei in einen separaten Tank gesammelt.

