Roborock: „Empty Wash Fill Dock“ mit Heißluft-Fön und Wasseranschluss

Sollte es das „Empty Wash Fill Dock“ demnächst auch hierzulande in einer Pro-Ausgabe mit Heißluft-Fön geben, dann dürfte diese Variante im Bundle mit dem Sauger wohl als Roborock S7 MaxV Ultra Pro in den Markt starten.

Die gleichzeitig mit dem Roborock S7 MaxV in den Markt eingeführte Docking-Station, die nicht nur den Schmutztank des Saugers leeren und in einem eigenen Staubsaugerbeutel sichern kann, sondern auch in der Lage ist den Wischlappen des Saugers zu reinigen, wird sich demnächst wohl auch in einer Pro-Ausgabe ordern lassen. Der wichtigste Unterschied zum aktuellen Empty Wash Fill Dock: Das Pro-Modell verfügt über einen modularen Heißluft-Fön der den Wischlappen nach absolvierter Selbstreinigung wieder trockenen soll.

