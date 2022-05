Roborock gibt Verkaufsstart des Empty Wash Fill Dock bekannt

Das neue Kombi-Dock ist nicht nur für die automatische Entleerung des Staubbehälters des Saugroboters zuständig, die Abfälle werden in einem Staubbeutel gesammelt, sondern kümmert sich auch um die Reinigung der Wischeinheit und stellt damit verbunden auch einen Vorrat an Frischwasser bereit. Das separat aufgefangene Schmutzwasser kann zur Entleerung meinem separaten Tank entnommen werden. Die Zusatzstation benötigt entsprechend viel Platz und belegt bei 50 Zentimetern Höhe 42 auf 42 Zentimeter Fläche.

Insert

You are going to send email to