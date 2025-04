RoboCop: Rogue City kommt zum Monatsende auf den Mac

Der vor zwei Jahren für Konsolen und Windows veröffentlichte First-Person-Shooter RoboCop: Rogue City wird zum Monatsende auch als Mac-Version verfügbar sein.

„RoboCop: Rogue City“ greift den Inhalt der RoboCop-Filmreihe auf und ist zeitlich zwischen deren zweiten und dritten Teil angesiedelt. In dem storygetriebenen Actionspiel übernimmt der Spieler die Rolle des legendären, mit kybernetischen Fähigkeiten ausgestatteten Gesetzeshüters RoboCop. Die Handlung spielt in „Old Detroit“, einer düsteren, von Kriminalität durchzogenen Zukunftsvision der amerikanischen Stadt Detroit.

Halb Mensch, halb Maschine

Halb Mensch, halb Maschine, findet man sich in einer düsteren, von Kriminalität durchzogenen Stadt in der Rolle eines unermüdlichen Verfechters der Gerechtigkeit wieder. Die Mission von RoboCop lautet dabei, das Gesetz mit kompromissloser Entschlossenheit und mit allen verfügbaren Mitteln durchzusetzen. In der Rolle von RoboCop hat man als Spieler Zugriff auf eine breite Palette an Waffen, darunter die aus den Filmen bekannte ikonische Auto-9-Pistole.

Während man das Geschick und die Fähigkeiten des Protagonisten im Verlauf des Spiels stetig weiterentwickeln kann, zählt neben dem aktiven Handeln RoboCops vor allem auch die dahinterstehende Taktik. Begleitend hängt das Vorankommen im Spiel zu wesentlichen Teilen auch davon ab, wie gut man als RoboCop ermittelt und beispielsweise Beweise sammelt oder erfolgreiche Verhöre führt.

Stark ans Original angelehnt

Die Entwickler des Spiels versprechen, dass Kenner der Filmreihe zahlreiche Schauplätze und Gesichter aus der RoboCop-Welt wiederentdeckten werden. Zudem ist in der englischsprachigen Version der Originalschauspieler Peter Weller mit von der Partie, um RoboCop seine Stimme zu verleihen.

Das Spiel soll vom 30. April an zum Preis von 49,99 Euro im Mac App Store erhältlich sein. Die Windows-Version findet sich derweil im Moment für nur 10 Euro bei GOG im Angebot. Bemerkenswert ist zudem, dass der Titel eigentlich eine Alterseinstufung von 18+ hat, Apple die hierzulande geltenden Freigabestufen aber immer noch nicht unterstützt und das Spiel deshalb als 17+ auszeichnet.