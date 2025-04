Hintergrundbilder für Apple Home: Die KI räumt eure Zimmer auf

Ihr würdet in Apples Home-App gerne eigene Hintergrundbilder für die einzelnen Räume oder auch das komplette Haus verwenden, jedoch sieht es bei euch immer viel zu chaotisch aus? Kein Problem. Die KI schafft hier Abhilfe.

In diesem Diskussionsstrang auf Reddit wird die Möglichkeit diskutiert, dem KI-Bot ChatGPT ein Foto zuzuwerfen, das dieser dann als Hintergrundbild für die Home-App optimiert. Die hierfür vorgeschlagenen Textanweisung sorgt dafür, dass der Chat-Bot eine saubere und freundliche, in dezentem Illustrationsstil gehaltene Version eines bereitgestellten Fotos erzeugt.

Dabei müsst ihr nicht einmal aufräumen, bevor ihr die Vorlage knipst. Die Vorgabe ist so gehalten, dass nur die Grundelemente des Raumes, darunter die Möbel, Designgegenstände, Pflanzen, Türen und Fenster beibehalten werden, sämtliches Chaos sowie eher zufällig umherliegende Objekte entfernt werden. Und sollte das Ergebnis euren Erwartungen nicht entsprechen, könnt ihr die Grafik jederzeit mithilfe von weiteren Anweisungen auf Basis des erstellten Bildes verfeinern.

Beachtet dabei lediglich, dass ihr ChatGPT keine Fotos in dem Standardmäßig von Apple verwendeten HEIC-Format übergebt, sondern diese zuvor in JPEGs konvertiert. Auf dem Mac lässt sich dies einfach per Rechtsklick und dann über die „Schnellaktionen“ erledigen.

Hier ist der von Reddit übernommene Original-Prompt:

Create a clean, warmly lit, semi-realistic digital illustration of this room based on the provided photo. The image should be vertical, in portrait orientation, at 1500 × 3000 pixels. The style should match a cozy, modern home aesthetic—similar to Apple’s Home app background images or high-quality vector renderings. Keep the main furniture layout, structure, and decor the same, but remove all clutter, cords, dishes, bags, or other random household items. Only include essential furniture, wall art, plants, lighting, and accessories. Maintain a balanced composition with the most important elements centered or in the upper portion of the frame to avoid UI overlap at the bottom. The final result should feel organized, elegant, and calming.