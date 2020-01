Robin ProLine: Die erste Videotürklingel mit HomeKit Secure Video

Die ProLine-Videotürklingeln des niederländischen Herstellers Robin unterstützen jetzt auch HomeKit Secure Video. Die Funktion ist bei neuen Produkten ab Werk integriert, für bereits ausgelieferte Geräte wird in Kürze ein entsprechendes Firmware-Update verfügbar sein.

Robin war bereits der erste Anbieter, der ein mit HomeKit kompatibles Video-Türklingelsystem nicht nur angekündigt, sondern auch ausgeliefert hat. So nun auch mit der Unterstützung von HomeKit Secure Video. Hersteller wie Netatmo oder Anker haben dergleichen zwar in Aussicht gestellt, können bislang allerdings noch nicht liefern. Die entsprechenden Updates sowie weiterführende Infos werden voraussichtlich morgen veröffentlicht.

Die ProLine-Klingeln von Robin sitzen in einem Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und verfügen über eine integrierte 720p-HD-Kamera mit einem Blickwinkel von 130 Grad inklusive Gegensprechfunktion. Für den Anschluss ist eine Ethernet-Verbindung erforderlich, die Stromversorgung läuft dann nach dem PoE-Standard über das Netzwerkkabel. Die beiden Varianten der Klingel unterscheiden sich in Gehäuseform und Größe, das Compact-Modell ist zudem alternativ zum silberfarbenen Aluminiumgehäuse auch in Space Grau und Schwarz erhältlich.