ifo Studie: KI im Arbeitsalltag oft privat genutzt

Künstliche Intelligenz ist im Berufsalltag vieler Beschäftigter angekommen, wird jedoch meist nur sporadisch eingesetzt. Das zeigt eine aktuelle Auswertung (PDF-Download) des ifo Institut gemeinsam mit mehreren Partnerinstituten.

Jeder Fünfte nutzt KI regelmäßig

Rund 64 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland haben bereits KI-Anwendungen bei der Arbeit genutzt. Nur etwa jeder Fünfte greift jedoch regelmäßig darauf zurück.

Auffällig ist, dass der Einsatz häufig nicht vom Arbeitgeber ausgeht. Nur rund ein Drittel der Nutzer gibt an, dass das wichtigste KI-Werkzeug im Unternehmen eingeführt wurde. In zwei Dritteln der Fälle erfolgt die Nutzung auf eigene Initiative. Der Einstieg in produktive KI-Anwendungen geschieht also oft eher auf der individuelle Ebene und ist weniger auf betriebliche Strategien geschuldet.

Textbasierte Werkzeuge dominieren

Besonders verbreitet sind leicht zugängliche Textanwendungen wie Schreib oder Übersetzungshilfen. Mehr als 80 Prozent der KI-Nutzer greifen auf solche Angebote zurück. Sie sind ohne großen technischen Aufwand verfügbar und verursachen geringe Kosten. Komplexere Systeme etwa zur Bild oder Sprachauswertung sowie diagnostische Anwendungen finden sich deutlich häufiger dort, wo Unternehmen die Einführung selbst steuern.

Laut der Studie geht eine formelle Einführung im Betrieb mit einer intensiveren Nutzung einher. Beschäftigte berichten in diesen Fällen häufiger von begleitenden Schulungen, von einer stärkeren Einbindung in Arbeitsabläufe und von höheren wahrgenommenen Produktivitätsgewinnen. Gleichzeitig wird KI dann öfter zur Unterstützung von Planung, Aufgabenverteilung oder auch zur Kontrolle eingesetzt.

Die Ergebnisse stammen aus der zweiten Erhebungswelle der Studie DiWaBe 2.0 aus dem Jahr 2024. Beteiligt waren neben dem ifo Institut das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, das Bundesinstitut für Berufsbildung sowie die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Befragt wurden rund 9.800 Beschäftigte, die Stichprobe gilt als repräsentativ.